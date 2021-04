Servidores que não fizeram o Censo Previdenciário terão salário bloqueado









28/04/21 - 14:19:19

Os servidores ativos, aniversariantes de março e abril, que continuam pendentes com a atualização cadastral do Censo Previdenciário de Sergipe sofrerão bloqueio da remuneração neste mês de abril. Para receber seus salários devem fazer o recadastramento de forma imediata.

De acordo com a superintendente Geral de Recursos Humanos (SGRH) da Secretaria de Estado da Administração, Zélia Mendonça, para o servidor desbloquear o recebimento da remuneração é necessário fazer o recadastramento em https://agendacenso.com.br/sergipe.

Enfatiza que acesso também pode ser feito pelo www.sergipeprevidencia.se.gov.br e clicar em Censo Previdenciário Sergipe.

Declara ainda Zélia que o recadastramento do Censo Previdenciário continua seguindo o cronograma de acordo com o mês de nascimento do cadastrado. E para atualizar os segurados devem acessar o sistema eletrônico https://agendacenso.com.br/sergipe.

A superintendente alerta que os aniversariantes dos meses de maio e junho devem atualizar seus dados cadastrais até a próxima sexta-feira, 30/04. Já os nascidos em julho e agosto, de 03 a 31/05; os de setembro e outubro, de 1º a 30/06; e os de novembro e dezembro, de 1º a 30/07.

As listas completas dos documentos obrigatórios para cada categoria de servidor estão disponíveis em www.sergipeprevidencia.se.gov.br, no menu Documentação > Censo Previdenciário. Contatos do Censo Previdenciário: (79) 3142-1880 (ligação), 99659-0312 (WhatsApp) e censo.sergipe@sergipeprevidencia.se.gov.br.

