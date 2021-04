Universidade Tiradentes lança novos cursos na modalidade EaD









Com início das aulas previsto para o mês de maio, os cursos são 100% on-line, com duração de dois anos. Entre as áreas incluídas estão Coaching e Mentoring e Gerontologia e Bem-estar.

As necessidades do mercado de trabalho e as novas áreas de atuação têm proporcionado uma exigência maior de qualificação profissional. Os cursos na modalidade a distância – EaD – são opções para quem deseja ter flexibilidade nos estudos e conciliar a vida pessoal à profissional.

Pensando nessa realidade, a Universidade Tiradentes — Unit lança seis novos cursos na modalidade EaD para quem busca se destacar no mercado de trabalho. “A Unit está sempre atuando de acordo com as necessidades do mercado. Nos últimos dois anos e, de forma mais intensa, no último ano, foram muitas as mudanças, principalmente na área de Educação”, comenta a professora doutora Danielle Thaís Leite, coordenadora das áreas de Humanas e Sociais Aplicadas da Unit.

“Com o isolamento social, a EaD ganhou muita força. Nos cursos superiores, as matrículas nesta modalidade já superaram os cursos presenciais e, com essa demanda crescendo, faz-se necessário um portfólio que possa abraçar as mais variadas necessidades de formação. Somos uma universidade e precisamos oferecer o que o mercado solicita, por isso, estamos sempre alinhando nossas ofertas ao mercado de trabalho”, acrescenta Danielle.

Entre os novos cursos está o de Coaching e Mentoring. “As organizações e os profissionais das mais variadas áreas a cada dia necessitam mais de meios que visem ao desenvolvimento e à aprendizagem dos seus colaboradores. O exercício do coaching parte do princípio de que o ser humano está em constante desenvolvimento”, explica a coordenadora.

A graduação é voltada para quem trabalha na área de recursos humanos, vendas ou outro segmento, desde que tenha interesse em um novo projeto de vida. O processo de aprendizagem é dirigido para a cultura de mudança e carreira, e abordará os princípios que envolvem a prática de coaching e mentoring, os princípios de life design, felicidade, propósito, liderança, psicologia organizacional e do trabalho, neurociência, estratégias de atendimento, negociação e desenvolvimento humano.

Outro curso que vem ganhando espaço, principalmente para quem deseja se aprofundar no entendimento sobre envelhecimento a partir de uma perspectiva holística e multidisciplinar, combinando conhecimentos de diferentes áreas da saúde, é o de Gerontologia e Bem-estar. “A Gerontologia foca na promoção de bem-estar, olhando para as condições sociais, psicológicas, fisiológicas e até mesmo espirituais que permitem maior qualidade de vida às pessoas idosas”, enfatiza a coordenadora da área da Saúde, professora doutora Juliana Dantas.

“O especialista pode atuar em diversos setores relacionados à saúde do idoso, pois o curso proporciona as competências necessárias para isso. O profissional que faz o curso é generalista, com conhecimento teórico-prático sobre os aspectos biopsicossociais envolvidos no processo de envelhecimento”, complementa a coordenadora. As discussões abordarão a fisiologia do processo de envelhecimento, os cuidados necessários com idosos e nutrição e farmacologia aplicadas para promover o bem-estar dos idosos.

Na área de Negócios, o destaque é o curso de Trade de Investimentos. Com o mercado financeiro em alta nos últimos anos, é fundamental compreender os princípios de economia e política que sustentam o universo dos investimentos. “Até meados da década de 90, a profissão de Trader parecia algo disponível para poucos, voltada apenas para aqueles que residiam em grandes centros e tinham a possibilidade de circular nos pregões. No entanto, o avanço das tecnologias e da internet trouxe algumas mudanças a esse cenário”, observa a coordenadora da área de Humanas e Sociais Aplicadas da Unit, doutora Danielle Thaís Leite.

“Diferente dos investidores de ocasião, o Trader profissional tem um profundo conhecimento e é isso que o torna um verdadeiro especialista no mercado financeiro. Ele pode atuar de forma independente, gerindo os seus próprios ativos ou prestando serviços de negociação de ativos para fundos de investimento e empresas dos mais diferentes ramos”, garante. O aluno estudará elementos que envolvem o sistema financeiro, mercado de capitais, mercado de renda fixa, governança corporativa, compliance e práticas em trade de investimentos.

Outros cursos

Entre as novas opções também se destaca o curso de Design Educacional, voltado para gestores escolares, professores ou profissionais que se deparam com a necessidade de modelagem de cursos presenciais, a distância ou híbridos. O curso tratará sobre storytelling, gamificação e design de games, processos cognitivos, hard e soft skills, metodologias ativas e tecnologias educacionais. “Tudo que a educação pós-pandemia precisa, desde a educação infantil até o ensino superior”, frisa a gerente acadêmica de Educação a Distância da Unit, professora Karen Sasaki.

Já o curso de Escrita Criativa foi planejado para profissionais que usam a escrita como poderoso mecanismo de vendas, engajamento e convencimento. “Serão apresentadas técnicas e práticas com suporte de neuromarketing, branding, mídias sociais e literatura (adulta e infanto-juvenil) para quem deseja ingressar nos caminhos da escrita em plataformas digitais, redes sociais e, também, no mercado editorial”, assegura a gerente.

Outra possibilidade é o curso de Gestão Ambiental. “A pauta principal é o papel do desenvolvimento sustentável para a vida. Os egressos deste curso atuam em instituições privadas, públicas e do terceiro setor (ONGs) para desenvolvimento e liderança de projetos socioambientais, propondo processos de avaliação, mensuração e elaboração de relatórios de impactos ambientais. Além disso, o aluno estará apto para disseminar uma cultura de valorização da questão ambiental e, inclusive, até a elaboração de políticas públicas”, finaliza.

