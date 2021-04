Vereador Anderson de Tuca pede explicações sobre a volta do Bolsa Atleta









28/04/21 - 14:49:31

Na Sessão Ordinária desta quarta-feira (28), entre a votação de projetos e requerimento, o requerimento de nº 66/2021, de autoria do vereador Anderson de Tuca (PDT) esteve em pauta e foi aprovado com unanimidade pela câmara de vereadores. O requerimento solicita explicações do secretário municipal de esportes sobre o retorno do Projeto Bolsa Atleta municipal.

“O Bolsa Atleta existia na gestão do ex-prefeito João Alves Filho, eu fiz parte da comissão de organização desse projeto e como atleta sempre soube da importância desse projeto. Ele auxiliava diretamente os atletas, incentivando o jovem à prática esportiva e ajudando na compra de materiais, uniformes, inscrição de competições. Temos exemplos sergipanos de atletas que melhor desenvolveram com esse projeto e trouxeram bons frutos até para o estado”, disse o vereador.

Fonte e foto assessoria