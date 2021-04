Vereadora suplente toma posse no município de General Maynard









28/04/21 - 08:40:12

Tomou posse terça-feira, dia 27 , a suplente de vereadora Genardi da Silva Farias Santos (PT) . Ela ocupará a vaga do vereador José Luiz Cavalcante Santos (PT ), que faleceu por covid-19.

Após a posse oficial e juramento, foi concedida a palavra à empossada que, além de agradecer de uma forma especial toda a comunidade e todas as pessoas que a ajudaram, se colocou à disposição dos demais amigos parlamentares, para juntos trabalharem em prol do Município. Todos os vereadores deram as boas vindas à nova vereadora.

O presidente da Câmara, Alysson Andreoly, fez as honras à nova integrante do parlamento, e se prontificou à disposição para colocar a par dos trabalhos da Câmara Municipal de General Maynard.

Foto assessoria

Por Patrícia França