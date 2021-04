Ação Solidária Adventista disponibiliza empréstimos de equipamentos hospitalares para comunidade









29/04/21 - 05:19:41

Por Luciana Santana Diniz

A Ação Solidária Adventista, ASA, do conjunto Augusto Franco, situado na zona sul de Aracaju -SE, lançou o projeto “Fazendo Mais”, com empréstimos de equipamentos hospitalares para a comunidade de baixa-renda. Os itens disponíveis são: imobilizador de joelho, muleta axilar, muleta canadense, colar cervical, tipóia e bota imobilizadora.

O equipamentos hospitalares estão à disposição da comunidade gratuitamente. Segundo a diretora da Asa do conjunto Augusto Franco, Magnólia de Jesus, para o empréstimo de algum item, é necessário fazer um cadastro. “É um cadastro rápido para que tenhamos referências e controle de quem estará utilizando o material e por quanto tempo”, coloca.

Os aparelhos foram doados por um membro da Igreja Adventista que sofreu um grave acidente automobilístico. Em forma de gratidão pelo livramento, decidiu doar todos os itens adquiridos durante a sua recuperação para a Asa, com intuito de beneficiar outras pessoas.

De acordo com o pastor da região, Geovan Mendes, a ASA tem suprido a necessidade da comunidade de diversas formas. “Estamos atendendo a comunidade durante essa pandemia. Sabemos que alugar um item hospitalar dessa categoria demanda um custo, e estamos vendo as dificuldades financeiras que a sociedade está vivenciando nesta fase. Torcemos para que ninguém se acidente e venha a precisar destes itens, mas caso alguém necessite, estamos emprestando, o que já será uma despesa a menos no orçamento familiar”. Enfatiza.