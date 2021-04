Algumas novas alianças políticas









29/04/21 - 00:01:50

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Anda não está tão quente que não dê para suportar, mas as conversas estão em grau mais elevado. Apesar da preocupação com a pandemia e vacinação, candidatos majoritários tratam sobre a formação de estrutura política para 2022 e buscam alianças que fortaleçam seus objetivos eleitorais. Ainda não há movimentação que revele interesse do eleitor, mas nos bastidores, os encontros acontecem até mesmo entre adversários, com o objetivo de inverter posições. Até pesquisas estão sendo publicadas, dentro do provável, mas sem qualquer revelação do retrato do momento.

Cético e revelando preocupação, um ex-deputado estadual – que pode tentar retorno à Alese – diz: “está tudo muito confuso e não sei se o País ainda voltará à normalidade”. Vê o povo triste com a pandemia e muito mais preocupado em sobreviver do que em votar”, disse admitindo “que o clima esfriou e não faz ideia de como será a eleição”. Acha que o eleitorado está sem ânimo e que os candidatos proporcionais ainda desconhecem as regras do jogo, tanto que os candidatos a deputado federal estão em zigzag, para tentarem fortalecer algum partido que ofereça sinais para eleger um ou dois nomes dentro dos critérios de uma legislação que não permita sobras.

Apesar desse clima de Covid 19, os contatos acontecem, em razão da exiguidade de tempo para fixação de nome e projeto, que possa influenciar numa disputa majoritária. Dois candidatos aparecem mais firmes e passam convicção de que estarão nos palanques. Ambos sem ainda confirmar objetivos, mas deixando passar as intenções de tentar a sucessão do governador Belivaldo Chagas (PSD). Os dois devem esperar até setembro para um entendimento em relação à base aliada, mas o petista Rogério Carvalho deixa clara a intenção de candidatura, inclusive através dos contatos que vem mantendo e do formato que atua para conquistar apoio.

Fábio Mitidieri não pode mais esconder tanto suas intenções, mas demonstra que vai esperar uma decisão definitiva do grupo e prefere não expor desejos. Já Rogério deixa passar a impressão que é um candidato do partido, o PT, independente do que defina o bloco que integra hoje, inclusive porque já comemora um claro apoio do ex-presidente Lula. Lógico que pode ocorrer fato novo em caso do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) optar por disputar o Governo, mas ainda há alguma dúvida quanto à sua disposição de deixar a Prefeitura em março, para tentar um novo confronto eleitoral.

O governador Belivaldo Chagas não fala sobre política neste momento. Só o fará em setembro. Não demonstra preferência por algum deles, mas dará a palavra final sobre o escolhido do grupo. Caso não haja surpresa, a disputa final será mesmo entre os que estão atuando, com a formação de uma nova aliança formada pelo PT.

Vacinação na Educação

O governador Beivaldo Chagas (PSD) disse ontem que quer iniciar o quanto antes a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de Educação em Sergipe, especialmente dos que já voltaram ou tem data prevista para retornar à sala de aula. “Faremos todos os esforços para que isso aconteça”!

*** Na reunião do Comitê Técnico Científico que tratou dentre outras coisas da retomada das atividades presenciais para turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, Belivaldo pediu aos representantes das redes pública e privada que fizessem um levantamento específico destes profissionais.

*** Segundo Belivaldo, a intenção é de priorizar este público e garantir para toda a comunidade escolar um retorno ainda mais seguro das aulas presenciais.

Convite do Republicanos

Ontem em Brasília, houve reunião do Republicanos com deputado federal Gustinho, André Moura, Heleno Silva e alguns deputados do partido, inclusive o líder na Câmara.

*** O presidente nacional do partido, Marcos Pereira, convidou André Moura para ingressar na legenda e assumir a Presidência regional em Sergipe.

*** Haverá uma outra reunião mais à frente para decisão final.

Edvaldo faz consultas

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) já começou a ouvir algumas pessoas próximas a ele e as consulta sobre que acham de uma candidatura sua a governador do Estado em 2022.

*** Edvaldo ouviu da maioria deles que o seu nome estaria no páreo. Publicamente, o prefeito não trata sobre o assunto.

*** Um deles avaliou que “só terá uma disputa para valer, se for entre Edvaldo e Rogério Carvalho”.

*** E justifica: “Edvaldo sairia forte na grande Aracaju em razão do trabalho que faz. E Rogério no interior se tiver mesmo o apoio de Lula”.

Influência de Lula

Um ex-deputado estadual experiente, que pode disputar seu retorno a Alese, sugere que ninguém subestime a candidatura de alguém ao Governo em Estados do Nordeste, “que tenha o apoio do presidente Lula, porque ele tem muita influência na região”.

*** Acrescentou que o presidente Bolsonaro vai sentir o que fez com a Covid, durante as eleições de 2022.

*** Apesar dessa convicção sobre Lula, o ex-deputado acredita que o PT não tem mais a mesma força e influência de antes no Nordeste, mas que ainda é muito forte.

Uma certeza petista

O senador Rogério Carvalho (PT) vai conversar com o governador Belivaldo Chagas (PSD) em setembro, para avisá-lo que é candidato a governador de Sergipe.

*** Vai pedir o apoio do bloco governistas e mostrar projetos para o Estado e a força política que pode representar.

*** Caso não haja condição de apoio, parte para uma candidatura própria, com todo o apoio do PT no Estado. Rogério conversa muito.

Estrutura mudou

Dentro da base aliada há quem admita que Lula ainda seja muito forte no Nordeste, mas não tanto para “indicar e eleger”. A estrutura política do País será outra.

*** – Claro que se Lula for candidato pode influenciar, mas não da forma que fazia antes, disse um pré-candidato a federal.

Laércio não abre mão

Apesar de trabalhar em silêncio, o deputado federal Laércio Oliveira (PP), mantém toda a disposição de disputar a sucessão de Belivaldo Chagas (PSD) em 2022.

*** Laércio Oliveira acha natural que a população, através de suas lideranças, se manifeste, para que seja formado um cenário político no Estado.

Conversa de bastidores

O deputado Laércio Oliveira continua conversando muito nos bastidores, com várias lideranças da Capital e do Interior para formar uma chapa competitiva do seu partido.

*** O deputado está trazendo para o PP nomes que possam disputar vagas na Alese e na Câmara Federal para a formação de boa bancada. Faz isso todos os dias

Alessandro vai à disputa

Já o senador Alessandro Vieira (Cidadania), apesar de tratar do assunto de forma moderada, não abre mão de sua candidatura a governador do Estado, com o apoio integral do partido.

*** Tem quem veja dificuldade numa eleição majoritária do senador ao Governo, mas ele estará presente durante o pleito, para fortalecer a posição do partido em Sergipe.

Foco de Luciano

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), tem como foco político disputar a reeleição e discretamente trabalha para isso.

*** Entretanto, se for convocado para candidatar-se a qualquer outro mandato, ele não recusará, dentro de uma estratégia do grupo.

Longevidade é ruim

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que não é difícil entender como o Brasil está chegando a 400 mil mortes nesta pandemia, basta ver o que pensam as pessoas que “governam” esse país.

*** – Longevidade é ruim para os cofres públicos, diz Guedes. E continua: “querem viver cem anos”.

Piso do enfermeiro

O senador Rogério Carvalho apresentou um requerimento de urgência para pautar o projeto de lei que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem e da parteira.

*** Trata-se da PL 2564: “Essa luta é nossa!” Diz o senador.

Memórias de um crime

O livro “A Casa Lilás: Memórias de um Crime”, de autoria do jornalista Luz Eduardo Costa, já vai iniciar a impressão e estará em sua primeira edição dia 15 de maio.

*** O livro conta toda a historia do assassinato do médico Carlos Firpo, crime que chocou todo o Estado.

Um bom bate papo

