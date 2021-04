Capela: homens encapuzados espancam cidadão e fogem









29/04/21 - 16:10:04

O representante comercial José Edirani dos Santos, popularmente conhecido como “detetive virtual” foi surpreendido nesta quinta-feira (29) por dois homens encapuzados no momento que ia tirar seu carro da garagem e em seguida o agrediram com um objeto de metal nas pernas, além de vários tapas no rosto.

Segundo ele, em seguida os agressores tomaram a chave do veículo e saíram correndo, sumindo na esquina. A suspeita que tinha um veículo esperando os agressores.

Nas redes sociais os comentários são de que “Capela um dia foi pacata, onde todos se conheciam e eram solidários, independente de lado e nossa população sempre repudiou a violência”.

As informações foram divulgadas pelo próprio Edirani nas redes sócias, onde ele aproveitou para fazer a denúncia e cobrar providências.