Capitão Samuel pede inclusão de alguns profissionais no grupo de vacinação









29/04/21 - 12:08:59

Na busca de segurança para os trabalhadores, que estão nas ruas todos os dias, o deputado Capitão Samuel (PSC), apresentou na Assembleia Legislativa, a Indicação de n° 00209 /21, que solicita ao governo do Estado que profissionais que trabalham em farmácias, supermercados, e postos de combustíveis, sejam vacinados contra a covid-19, diante da essencialidade destas atividades para a população.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), profissionais da saúde, idosos e deficientes institucionalizados estão no grupo de prioridade. Porém, para o parlamentar, a faixa deve ser flexibilizada para atingir os sergipanos que precisam do contato social para desempenho do trabalho e sobrevivência, pois estão nas ruas em contato com a população diariamente e precisam se proteger.

“Esses profissionais põe em risco sua vida e de seus familiares, por estarem na linha de frente ao combate à covid-19, no atendimento ao público, em sua rotina de trabalho e, precisam estar amparados com a vacina para se protegerem, além de tudo, ampliar grupos é fazer movimentar a economia do nosso Estado “, justificou o parlamentar