CONFIANÇA E ATLÉTICO GLORIENSE SOMAM MAIS TRÊS PONTOS NO SERGIPÃO









29/04/21 - 05:13:06

A penúltima rodada do Campeonato Sergipano da Série A1, foi finalizada na tarde desta quarta-feira (28/04), com dois jogos. Em Aracaju, o Confiança enfrentou o Freipaulistano, na arena Batistão. O Confiança fez valer a melhor campanha na competição e venceu por 8×0.

A goleada teve início no primeiro tempo, o gol de abertura foi marcado pelo atacante Bruninho. Aliás, o meia-atacante do Confiança marcou mais três gols no jogo. Ainda marcaram para o time azulino Lucas Barcellos (2x), Everton Santos e Luciano.

Em Lagarto, o time da casa recebeu o Atlético Gloriense, e os visitantes venceram a partida por 1×0. O único gol do jogo foi marcado aos 43 minutos pelo atleta Tales. A última rodada do Sergipão será realizada no sábado. Confira os confrontos:

10ª rodada

15h15 – América de Pedrinhas x Boca Júnior, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

15h15 – FreiPaulistano x Dorense, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

15h15 – Atlético Gloriense x Maruinense, estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória

16h – Sergipe x Confiança, arena Batistão, em Aracaju

16h – Itabaiana x Lagarto, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Fonte FSF

Foto: Emanuel Rocha