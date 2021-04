Coopanest-SE faz doação de relógios eletrônicos para centros cirúrgicos do Cirurgia









29/04/21 - 06:54:01

A Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) realizou a doação de 11 relógios eletrônicos para todas as salas dos centros cirúrgicos do Hospital de Cirurgia, na última segunda-feira (26). A entrega foi feita pelo presidente da Cooperativa, Roberto Menezes, para a Direção do Hospital, com a presença da interventora Márcia Guimarães, além dos anestesiologistas Eduardo Amorim e José Roberto Mellara.

De acordo com o presidente da Coopanest, os relógios são instrumentos essenciais para gerenciar o tempo durante a realização dos procedimentos cirúrgicos. “A Coopanest quer proporcionar cada vez mais segurança e qualidade nos atendimentos e serviços prestados, pois a modernidade desses relógios facilitam muito o trabalho dos anestesiologistas e de toda a equipe médica do hospital”, ressaltou.

Além de data e hora, os relógios possuem cronômetro, temperatura e podem ser higienizados, seguindo os procedimentos de higienização hospitalar.

Ascom/Coopanest-SE