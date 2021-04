DEPUTADO PROPÕE RIGOR NA FISCALIZAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 NAS AGÊNCIAS









29/04/21 - 12:50:51

O deputado estadual Talysson de Valmir (PL) teve a Indicação nº 126 aprovada, por unanimidade, durante a Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na manhã desta quinta-feira, 29. Nela, o parlamentar solicita ao Governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que seja revista às condições de atendimento nas agências bancárias da cidade de Itabaiana, com a finalidade de intensificar a fiscalização as normas de combate e controle da pandemia do novo Covid-19, concedendo especiais cuidados aos usuários que fazem parte dos grupos prioritários.

O parlamentar justificou que o pleito a ser encaminhado ao governador Belivaldo Chagas, viabilize o atendimento seguro a população da região, tendo em vista que não estão sendo respeitadas as medidas de combate ao novo coronavírus. “O que conseguimos observar é que não há nenhum tipo de controle no atendimento à população gerando um sentimento de insegurança, mas por se tratar de serviço básico e essencial à população o serviço não pode deixar de funcionar. Por esse motivo, pedimos que sejam implantadas medidas de segurança que possibilita maior segurança a toda a população quanto aos serviços daquela agência, como também sejam intensificadas as medidas de fiscalização dentro dela”, colocou o parlamentar.

Talysson de Valmir finaliza afirmando a importância do pedido, tendo em vista o crescimento do número de casos de pessoas infectadas. “Além do aumento dos casos, essa é uma reclamação e a pelo diário da população daquela região que precisa utilizar o se Por Kelly Monique Oliveira

rviço, mas por vez se sente insegura”, ressaltou.

Foto: Freepik