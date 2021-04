Dr. MANUEL MARCOS LAMENTA PROPAGAÇÃO DE FAKE NEWS COM VEREADORES









29/04/21 - 16:54:40

O discurso do vereador Dr. Manuel Marcos (PSD) na sessão desta quinta-feira, 29, foi para lamentar a propagação de fake news baseada na pauta de votação da última quinta-feira, 29, por uma vereadora da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). De acordo com o parlamentar, durante seus seis mandatos nunca havia se deparado com uma situação que desqualificasse a imagem dos parlamentares.

“Acordei estarrecido com tamanha mentira de que a bancada de situação reprovou o PL que veda a nomeação no município de Aracaju para cargos de comissão de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha, quando na verdade foi o Requerimento de Urgência que solicitava a entrada na pauta de votação que não foi aprovado”, explicou.

Para Manuel Marcos, essa situação é prova de desconhecimento do Regimento Interno da Casa. “O Projeto de Lei de autoria de Emília Corrêa é extraordinário. Eu como filho e médico que trabalha diretamente com mulheres nunca iria votar contra um projeto que protege as mulheres”, ressaltou. O parlamentar, disse que não autorizou ninguém a utilizar sua imagem no card com a informação falsa. “A vereadora disse que foi um assessor seu que repostou o card, a Casa precisa tomar providência, pois não se pode compartilhar algo que não se sabe a fonte”, enfatizou.

Fonte e foto ascom CMA