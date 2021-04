Emsurb utiliza barco para coleta de materiais descartados irregularmente nos rios









A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), adquiriu um barco de pequeno porte com o objetivo de auxiliar os serviços de monitoramento e coleta de materiais descartados irregularmente em quatro rios que cortam a capital, entre eles o Parnamirim, Sergipe, Poxim, Vaza-Barris.

O barco, que já atua desde o fim de 2020, é mais uma ferramenta que se soma à estratégia da gestão municipal à prevenção de enchentes em dias de chuvas intensas, eventualmente causadas por resíduos que obstruem o fluxo dos rios, a exemplo de móveis, pneus, podas de árvores, lixo doméstico, resíduos de construção civil e até mesmo restos de animais.

“É um serviço que a Emsurb realiza em parceria com a Defesa Civil para o monitoramento dos rios que fazem ligação com a capital, a exemplo do Parnamirim, Sergipe, Poxim, Vaza-Barris, rios que trazem preocupação em virtude da proximidade das chuvas. Com o barco, fazemos uma inspeção detalhada, verificando se há qualquer tipo de obstrução no fluxo. Durante o percurso, temos a infelicidade de encontrar diversos descartes irregulares, como geladeiras, fogões, televisores, além de árvores que caem e obstruem o fluxo”, afirma o diretor de operações da Emsurb, Bruno Moraes.

Moraes revela que a embarcação é pilotada por um funcionário da Emsurb, o qual realizou cursos e recebeu habilitação da Marinha e certificados da Defesa Civil Municipal. Além do comandante, compõe a equipe outros três funcionários da empresa, como podadores e auxiliares técnicos.

“Com essa ação, a Emsurb visa realizar um serviço de qualidade. Era um serviço que a gente sentia que tinha muita necessidade. O barco, na verdade, veio para se somar com o Cata-Treco, com as campanhas de descarte irregular e a coleta regular, fechando o ciclo preventivo contra chuvas para evitar qualquer tipo de incidente”, diz o coordenador, ao complementar que o monitoramento acontece duas vezes por semana.

“Nos planejamos, pelo menos, uma ou duas vezes por semana para percorrer os rios e fazer o monitoramento mais próximo possível para identificar qualquer obstrução. Quando identificamos o menor risco possível, utilizamos o barco e fazemos a retirada do que encontramos pelo caminho. Vemos isso como uma grande ferramenta da Emsurb, agregando ao serviço de limpeza”, conclui.

Outras ações

A Prefeitura de Aracaju possui um planejamento estratégico no sentido de contribuir com o conceito de cidade limpa e atrativa para os munícipes, a exemplo da coleta seletiva de lixo diária em todos os bairros, limpeza de praias, varrição de ruas e praças públicas.

Além disso, mantém ativo um projeto de utilidade pública para a população: o Cata-Treco, que visa recolher materiais que não têm mais serventia, ocupam espaço, acumulam sujeira nos quintais dos cidadãos e que, muitas vezes, são descartados irregularmente nas ruas, avenidas e terrenos baldios da cidade.

Há também inspeção constante dos bueiros e canais de esgotamento sanitário da cidade, por parte da Empresa Municipal de Obras e Urbanização

(Emurb).

Em dias de chuva, equipes da Defesa Civil também monitoram os principais pontos de risco da cidade, além de enviar, via SMS, mensagens de alerta sobre mau tempo a mais de 50 mil telefones cadastrados.

Fonte e foto assessoria

29/04/21 - 14:59:03