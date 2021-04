“Fui muito julgada”: Ivy Moraes abre o jogo sobre divórcio, exposição e nova fase. Em conversa com Marie Claire, a ex-BBB Ivy Moraes abre o jogo sobre divórcio, conversas vazadas e nova fase









A mineira Ivy Moraes, 29 anos, colheu os frutos plantados no BBB 20 e viu sua figura tornar-se pública no último ano, mas, com isso, as notícias sobre seu divórcio circulam pelas redes sociais e portais como um espetáculo envolvendo traições, um processo judicial e muito drama – como a cerimônia de casamento cancelada apenas oito dias antes do planejado. Em conversa com Marie Claire, Ivy abriu o coração sobre o turbilhão de informações sobre sua vida neste momento e garante que está pronta para virar a página.

Casada por quase uma década com o empresário Rogério Fernandes, com quem tem um filho de 4 anos, Luiz Miguel, a ex-sister viu sua vida pessoal exposta após o vazamento de áudios do então companheiro, nos quais ele especula sobre infidelidade. Em nove anos de relacionamento, houve momentos nos quais os dois se afastaram e os áudios divulgados no fim do ano passado seriam de um desses episódios. Essa foi a gota d’água para que ela cancelasse a cerimônia, que aconteceria em Cancún, no México. O anúncio da separação, feito em dezembro, foi o início das polêmicas.

“Antes de vazarem áudios para toda a mídia, a gente já havia conversado sobre isso. A traição aconteceu em um período que estávamos brigados, mas decidimos seguir com o relacionamento. Porém mais coisas que eu não sabia foram expostas e não tinha como seguir como se nada tivesse acontecido”, conta.

Ivy diz que está com o coração tranquilo, apesar das turbulências. Seu foco, agora, é na carreira, com seu curso de maquiagem, e no autocuidado. Questionada sobre uma suposta ação por danos morais movida pelo ex, ela diz que está com a consciência limpa. “Eu sei que não fiz nada de errado”, afirma.

Nos últimos meses, a ex-BBB conta que buscou se reconectar consigo mesma por meio da rede de apoio formada pela família e amigos, Deus e de terapia. “Fui sim muito julgada por muita gente, mas nesse momento eu procurei não ouvir muitas opiniões e seguir meu coração”, lembra.

Ela reconhece que o relacionamento fez parte de diversas fases de sua vida, afinal, desde o início dos 20 anos viveu ao lado de Rogério. Para Ivy, ele sempre irá fazer parte de sua vida e do filho pequeno. “Foram diversos sonhos indo embora mas não tinha como seguir e fingir que estava tudo bem. Eu segui meu coração. Pressão sempre tem, mas eu tentei manter a calma e fazer o que era melhor”, conta.

Apesar de tudo, ela está pronta para virar a página e mergulhar em descobertas. “Encerrar ciclos nunca é algo fácil. Tivemos muitos momentos e sonhamos muitas coisas juntos. Deu certo enquanto durou e estou com a consciência tranquila. Estou leve e muito feliz nessa minha nova fase”, completa.