Belivaldo pretende antecipar vacinação dos profissionais da Educação em Sergipe









29/04/21 - 09:52:50

O governador Belivaldo Chagas (PSD), usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (28) e anunciou a pretensão de antecipar a vacinação dos profissionais da área de Educação.

O anúncio foi feito após a reunião do Comitê Técnico-Científico, que avalia a situação da Covid-19 no estado, e definiu a volta as aulas para 1º e 2º ano do ensino fundamental a partir do dia 10 de maio. Creches e ensino infantil já estão funcionando presencialmente.

Em sua conta no twitter, Belivaldo disse que “queremos iniciar o quanto antes a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de Educação em Sergipe, especialmente dos que já voltaram ou tem data prevista para retornar à sala de aula, e faremos todos os esforços para que isso aconteça!”.

O governador informou que há o desejo de iniciar o quanto antes a vacinação da categoria, sobretudo aqueles que já voltaram ao trabalho presencial ou tem data prevista para retornar à sala de aula.

Segundo o governador, foi solicitado aos representantes das redes pública e privada que fizessem um levantamento específico desses profissionais.

“A intenção é de priorizar este público e garantir para toda a comunidade escolar um retorno ainda mais seguro das aulas presenciais”, informou.