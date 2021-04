Governo do Estado entrega 100 novas espingardas à Polícia Militar de Sergipe









29/04/21 - 14:44:32

Os armamentos permitem o uso de munição não letal e também aumentam a segurança dos policiais

Como parte dos investimentos na segurança pública, em 2020, o Estado de Sergipe, através da Secretaria da Segurança Pública (SSP), adquiriu 100 espingardas calibre 12, com sistema híbrido – semi automático e pump -, e os acessórios do armamento. O investimento foi de € 105.012,60, que, convertidos para o real, representam um incremento de R$ 673.445,80 em novos equipamentos para atuação das forças de segurança pública do estado. Os itens são da marca Benelli Armi S.P.A. Os equipamentos foram entregues nesta quinta-feira, 29, a unidades da Polícia Militar tanto na capital, quanto no interior de Sergipe.

O coronel Carlos Rolemberg, comandante da 4ª Seção do Estado Maior da Polícia Militar, explicou que os armamentos são equipamentos modernos que vão incrementar as ações de segurança pública em Sergipe. “É a continuação de um trabalho profícuo realizado pela SSP e pela PM a fim de dotar os nossos policiais militares do que há de melhor para o enfrentamento às demandas criminais do estado visando a preservação da vida”, assinalou.

Jocélio Froes, diretor do Departamento de Administração Financeira (DAF), da SSP, agradeceu o investimento e assegurou que são equipamentos modernos que irão melhorar o trabalho dos militares de Sergipe. “O Governo do Estado está de parabéns por essa conquista para a Polícia Militar. Para a polícia significa que as tropas terão equipamentos de primeira linha na defesa da sociedade. Tenho certeza que a sociedade sergipana só tem a ganhar. São equipamentos de última geração”, reiterou.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, ressaltou que os equipamentos fazem parte dos constantes investimentos na segurança pública do estado. “Existe um planejamento com atração de recursos, com investimentos do tesouro do estado e do fundo a fundo, que é um direito que os estados têm junto ao Governo Federal. E estamos fazendo vários investimentos de última geração para atuação das forças de segurança”, afirmou.

Contrato de compra

A compra foi realizada por meio de adesão à Ata de Registro de Preço nº 0342/2019 PMCE, Pregão Presencial nº 20180073 PMCE, para atender ao Termo de Adesão 011/2019 – Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, no âmbito da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e do Sistema Único de Segurança Pública, com os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, previstos no inciso I do art. 7º da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Especificações técnicas

De acordo com as especificações técnicas, a espingarda Benelli calibre 12, de modelo M3-A1, é uma arma de combate disponível no mercado com modo de operação de uso dual, de repetição e semiautomática na mesma arma, que possibilita o uso de munições não letais e de alta performance, nos modelos 3T, SG e Balote. A espingarda M3-A1 é a única espingarda de modo dual disponível no mundo, juntando uma espingarda de ação no sistema pump e semi-automática no mesmo sistema de armas.

Com a aquisição do novo armamento, as forças de segurança pública não precisarão manter duas espingardas diferentes em seu arsenal, trazendo uma grande economicidade para o Estado de Sergipe e mais segurança no uso por parte dos policiais.

A compra também envolve munições, num investimento total de R$ 401,9 mil. São 10 mil unidades de munição 7,62 comum nato ball (R$45.900); 15 mil munições 5,56 comum m193 (R$ 63 mil); 40 mil munições 5,56 223 polymer tip (R$ 226.400); 2 mil munições 5,56 x45 Sat A (R$ 16.320); 2 mil munições 5,56 x45 77 GR (R$ 14.400) e 3 mil munições .308 Sniper 3 (R$ 35.880).

Unidades que receberam os equipamentos

Dentre as unidades que receberam os equipamentos estão o Batalhão de Choque (BPChq), Batalhão de Radiopatrulha (BPRp); Comando de Operações Especiais (COE); a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac); o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam); os 1º, 3º, 5º, 8º e 9º batalhões de Polícia Militar (BPMs); e as 1ª, 2ª, 3ª e 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPMs).

Fonte e foto assessoria