Governo entoca vacinas









29/04/21 - 08:08:35

Por Adiberto de Souza *

Só após dezenas de cidades, entre as quais Aracaju, suspenderem a imunização contra a covid-19 por falta de vacinas, foi que o Ministério da Saúde anunciou a distribuição, nesta quinta-feira, de um lote com 104,8 mil doses de Coronavac. É muito pouco para atender aos milhares de braços à espera da segunda seringada, mas o repetindo aparecimento deste lote de imunizantes deixa claro que nessa guerra contra a pandemia o governo federal está mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudança. É preciso que o Ministério explique por qual motivo entocava as mais de 100 mil doses de vacinas enquanto o Brasil clamava por elas. Este aparecimento de 104,8 mil Coronavac, assim do nada, só aumenta a suspeita de que o governo Bolsonaro aposta no quanto pior melhor, torce pelo sucesso do coronavirus e se lixa se muito mais gente ainda vai morrer nessa guerra biológica. Desconjuro!

Copiando Kitty

A delegada de polícia Danielle Garcia replicou no instagram a postagem da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) afirmando ter chegado “a hora de saber quem está ou não no bolso do governador”. A cidadanista se refere aos deputados que não assinaram o requerimento propondo a abertura da CPI da Covid. Será que a policial e candidata derrotada a Prefeitura de Aracaju também acredita que Belivaldo Chagas (PSD) compra deputados, que os nossos parlamentares estaduais se vendem por 30 moedas? Misericórdia!

Ódio virtual

Cerca de 63% das denúncias contra crimes cibernéticos estão relacionadas a discurso de ódio. O racismo corresponde a quase um terço dos conteúdos denunciados. Além disso, 69% das vítimas que procuram ajuda por bullying, perseguição e ameaças são mulheres. Segundo a Ong SaferNet, as páginas de pornografia infantil continuam ocupando generosos espaços na internet, apesar da permanente ação policial contra os adeptos da pedofilia. Lastimável!

Grana na conta

O governo de Sergipe começa hoje e termina amanhã o pagamento da folha de pessoal deste mês. Tudo bom, tudo bem se os salários não estivessem tão defasados. Escudado na crise financeira, o Executivo estadual se nega, há anos, a recompor as perdas salariais sofridas pelos servidores públicos. Aliás, neste quesito, o governo sergipano desrespeita à Constituição Federal há muito tempo. O congelamento dos salários é a maior prova de que o governo não prioriza quem, de fato, toca a máquina pública estadual. Só Jesus na causa!

Além fronteira

A pesquisa sobre as eleições de 2022, mostrando o ex-presidente Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de votos em Sergipe, está repercutindo fora do estado. Feita pelo instituto Padrão a pedido da rádio Fan/FM, a consulta foi divulgada pelo site Fórum, portal de notícia de âmbito nacional. Segundo a pesquisa, Lula tem, entre os sergipanos, 55,2% de intenções de voto, enquanto o presidente Bolsonaro (sem partido) aparece com minguados 18,1%. Feita nos últimos dias 21 e 24, a consulta também mostra Luciano Huck, com 4% e Ciro Gomes (PDT) com apenas 2,7% das intenções de votos. Marminino!

Mala sem alça

A pesquisa do Instituto Padrão escancara como o pedetista Ciro Gomes é mal visto entre os sergipanos. É bom o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ir se preparando para arrastar essa mala sem alça pelas ruas e avenidas de Aracaju. Com viés de direita brucutu e educação de um jumento, Ciro Gomes é o oposto de Edvaldo, que esbanjou leveza na campanha eleitoral passada, se reelegendo com um pé nas costas. Mas, tendo que andar por aí ladeado pelo presidenciável do PDT, será prudente o prefeito levar um guarda-chuva para se proteger dos ovos e de otras cositas mas. Crendeuspai!

Há vagas

Recém-chegada em Sergipe, a Brisanet Telecomunicações está abrindo o processo seletivo para mais de 400 vagas de emprego em Aracaju. As oportunidades são para cabista, instalador e reparador de telecomunicações, emendador de cabo de fibra óptica, técnico de redes e de telecomunicações, agente de coletas, PAPs (vendedores porta a porta), consultor de vendas corporativo, recepcionista, operador de caixa, auxiliar administrativo de escritório, dentre outras funções no âmbito comercial e operacional. Segundo a empresa, a seleção visa o preenchimento imediato de 120 vagas e, até o fim do ano, todas as 400 oportunidades de emprego devem estar ocupadas. Maravilha!

Prefeito internado

Com covid-19, o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), 55 anos, foi internado às pressas num hospital de Aracaju. O gestor estava em isolamento desde o último final de semana, mas sentiu-se mal e os médicos aconselharam interná-lo. A assessoria do prefeito itabaianense informou que ele está sentindo dores no tórax e que o seu estado de saúde é estável. Melhoras!

Volta às aulas

O governador Belivaldo Chagas (PSD) pretende iniciar o quanto antes a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de educação. Serão priorizados os professores que já voltaram ou têm data prevista para retornar à sala de aula. Após ouvir o Comitê Científico, Belivaldo anunciou que educadores e estudantes dos 1º e 2º ano do ensino fundamental retornarão às escolas no próximo dia 10. A questão é saber se até lá todos os professores já terão sido imunizados. Aff Maria!

Invocado com André

Se tem alguém em Sergipe que não vota no ex-deputado federal André Moura (PSC) nem amarrado, esta pessoa é o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos). Segundo o capelense, André terá dificuldades para se candidatar ao Senado porque as principais lideranças de Sergipe não subirão em seu palanque: “Assim como eu, muita gente quer distância dele”, afirma. É bom, porém, tirar por menos os ataques de Sukita contra ex-deputado, pois o ex-prefeito não esconde que detesta André desde 2012. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 15 de janeiro de 1916.

* É editor do Portal Destaquenotícias