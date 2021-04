Governo pretende priorizar profissionais da Educação na vacinação contra Covid-19









29/04/21 - 14:23:39

“A intenção é de priorizar este público e garantir para toda a comunidade escolar um retorno ainda mais seguro das aulas presenciais”, disse Belivaldo

O governador Belivaldo Chagas informou, nesta quarta-feira (28), que o Governo de Sergipe tem a intenção de iniciar a vacinação contra a Covid-19 em profissionais da educação, priorizando aqueles que retornarão às atividades presenciais a partir do próximo dia 10. O anúncio foi feito logo após a reunião do Comitê Técnico-Científico, que definiu a volta parcial às aulas presenciais para os 1º e 2º anos do ensino fundamental a partir do dia 10 de maio.

“Queremos iniciar o quanto antes a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de Educação em Sergipe, especialmente dos que já voltaram ou têm data prevista para retornar à sala de aula, e faremos todos os esforços para que isso aconteça”, enfatizou Belivaldo, em seu perfil do Twitter.

Conforme definido pelo Comitê Técnico-Científico, em todos os casos de retorno previstos, as atividades educacionais presenciais devem ser realizadas de forma gradual, progressiva e híbrida, respeitando-se as normas de distanciamento social e a limitação de 40% da capacidade de alunos por sala. Durante a reunião, Belivaldo Chagas solicitou que os representantes das redes públicas e privadas fizessem um levantamento especificando os profissionais da educação, destacando os que deverão retornar às atividades presenciais a partir do dia 10 de maio.

“A intenção é priorizar este público e garantir para toda a comunidade escolar um retorno ainda mais seguro das aulas presenciais”, explicou o governador.

Foto Mário Sousa