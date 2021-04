GUSTINHO DESTINA MAIS DE R$ 4 MILHÕES PARA OBRA DE ESCOLA MODELO EM LAGARTO









Na tarde desta quarta-feira, 28, o deputado federal e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro, e a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, estiveram reunidos em audiência com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes, em Brasília.

Durante a reunião, o deputado federal Gustinho Ribeiro anunciou que irá destinar R$ 4,3 milhões em emendas para a construção de uma escola modelo na Sede do município de Lagarto. “Através da Educação, vamos transformar a vida e o futuro dos lagartenses. Por isso, vamos construir uma escola referência para nossos jovens”, afirmou.

Além disso, o deputado solicitou ao presidente do FNDE, Marcelo Lopes, a retomada das obras de creches paralisadas. “As gestões anteriores a da prefeita Hilda Ribeiro deixaram abandonadas as obras das creches. Um descaso, um verdadeiro desrespeito com as mães e as famílias lagartenses. Mas agora, através do nosso mandato e da prefeita Hilda, vamos retomar estas obras”, garantiu. O deputado Gustinho Ribeiro solicitou ainda a aquisição de ônibus escolares para Lagarto.

