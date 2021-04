IDENTIDADE PROFISSIONAL: DIRETORES DA FITERT CUMPRIRAM AGENDA NO DF









29/04/21 - 05:27:48

Em mais uma etapa de encontros, audiências e contatos em Brasília, os diretores da Federação dos Radialistas FITERT foram recebidos pelo radialista e secretário André Moura no Escritório de Representação do Estado do Rio de Janeiro no DF.

André Moura é radialista e autor do projeto que criou a Identidade Profissional do Radialista.

O secretário André Moura se colocou, mais uma vez, à disposição da categoria e da Federação para o encaminhamento de pleitos e projetos.

Estiveram na reunião o Coordenador Fernando Cabral, o Secretário Geral Jailson Gomes, o Secretário Jurídico Luciano Guedes, o Secretário de Políticas Institucionais José Antônio e o radialista Alex Carvalho, presidente eleito do Sindicato dos Radialistas de Sergipe.