Ipesaúde lança Portal do Beneficiário e facilita acesso a serviços por meio digitais

29/04/21 - 14:37:05

Para facilitar ainda mais o acesso dos beneficiários aos diversos serviços digitais oferecidos pelo Ipesaúde, acaba de ser lançado o Portal do Beneficiário, que pode ser acessado no www.ipesaude.se.gov.br, na aba ‘Beneficiário’.

Segundo o Assessor Geral de Informática, Paulo Henrique Siqueira de Carvalho, “o Portal unifica os serviços, uma vez que ele terá um único canal de comunicação para fazer tudo, acessando suas informações e serviços. O Portal oferece agilidade e facilidade em um único local”, explica.

Cabe ressaltar que o portal é total e exclusivamente voltado para o titular do benefício, ou seja, qualquer solicitação para os dependentes, pelo portal, será realizada pelo titular. O objetivo é promover ainda mais segurança no manuseio do sistema.

Funcionamento

Para ter acesso ao portal, basta acessar o www.ipesaude.se.gov.br, clicar na aba “Beneficiário/Portal do Beneficiário”, ou no banner em destaque na tela inicial. Em seguida, você será redirecionado à página para realizar o cadastro, deverá clicar em “Cadastrar Senha de Acesso”, preencher todos os espaços obrigatórios. Você receberá em seu e-mail uma confirmação do cadastro, após confirmar, basta colocar seu “Usuário e Senha” e logar no sistema.

Dentro do Portal o Beneficiário terá acesso aos seguintes serviços administrativos:

Agendamentos para atendimentos administrativos presenciais na sede e nas unidades regionais do Ipesaúde;

Consulta de seus agendamentos administrativos;

Emissão da 2º Via dos Boletos, para aqueles contribuinte por meio de;

Emissão da Declaração de IRPF;

Emissão da Carteira do Ipesaúde;

Consulta dos resultados do Exame da Covid-19;

Consulta do extrato de Utilização do Ipesaúde.

Lembrando que apenas o titular do benefício terá acesso a esses serviços. Futuramente outros serviços serão acrescentados.

No site do Ipesaúde você tem acesso a todas as informações sobre a Instituição (Estrutura Administrativa, Legislação, Organograma, Política de Privacidade, Registro de Competências, Portarias, Sistemas utilizados pela autarquia, Unidades), os serviços voltados para beneficiários e novos beneficiários ( Atualização Cadastral, Carência e seus prazos, Documentação para Adesão, Exames Marcados nas Clínicas, Formulários para Requerimentos, Passo a Passo – Solicitação Virtual, Reembolso, Procedimentos não Periciáveis, Tabela de Contribuição), aqueles serviços voltados para as clínicas prestadoras (Credenciamento de Prestador, Autorização, Solicitação de Perícia, Consulta de Perícia, Importação XML) e todas as instituição participante do IpesBenefícios.

Além disso, o internauta tem acesso a transparência da instituição, a ouvidoria, assim como, também, consegue visualizar qual e onde determinados exames ou especialidades estão disponíveis. Ademais, as notícias da instituição e principalmente a marcação de consulta e cadastro por meio do CHAT BOX no rodapé da paginas inicial do www.ipesaúde.se.gov.br.

Fonte e foto assessoria