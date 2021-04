LUCIANO BISPO RECEBE VISITA DO DEPUTADO FEDERAL VALDEVAN NOVENTA









29/04/21 - 11:25:49

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu o deputado federal Valdevan Noventa, nesta quinta-feira, 29. Esta foi uma visita de cortesia e ainda para traçar objetivos futuros.

Participaram do encontro, o deputado estadual Adailton Martins, o secretário-adjunto de Governo do município de Nossa Senhora do Socorro, Cleiton Souza, e o superintendente estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fausto Leite.

“Uma visita para planejar um futuro melhor para o nosso estado, trocando ideias, falando de projetos e investimento para o nosso estado. A gente está se somando, acho que política é isso, os deputados, independente se é federal ou estadual, tem que se somar para alavancar essa força e trazer um benefício maior para o nosso estado que tem suas necessidades”, afirmou Valdevan Noventa.

O deputado federal se disse feliz em poder saber da trajetória de vida do presidente. Ele falou que o objetivo é estreitar os laços a, assim, contribuir para que novas ideias surjam e possam ser trabalhadas pela população.

“Para mim, foi uma grande satisfação conhecer de perto a história do nosso presidente, eu não tinha conhecimento, esse elo de ligação e de amizade, eu tenho certeza que vai dar frutos bons”, declarou.

O encontro aconteceu no gabinete da presidência, na Alese.

Por Wênia Bandeira

Foto: Jadilson Simões