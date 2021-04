Prefeitura de Aracaju suspende aplicação da segunda dose da Coronavac









29/04/21 - 07:04:10

A Secretaria Municipal da Saúde informa que está temporariamente suspensa a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac que deveria ocorrer a partir desta quinta-feira (29), em decorrência do atraso no envio dos imunizantes pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria da Saúde aguarda a chegada de doses D2 (segunda dose) da Coronavac para estabelecer um novo cronograma para atendimento do público que já recebeu a primeira dose.

A medida da administração municipal considera a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, nesta terça-feira (27), segundo a qual, mesmo com atrasos no esquema vacinal, “o mesmo deverá ser completado”. O órgão do governo federal ressalta ainda que “é improvável que intervalos aumentados entre as doses das vacinas covid-19 ocasionem a redução na eficácia do esquema vacinal”.

A Secretaria da Saúde reforça seu compromisso com a correta aplicação dos imunizantes de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.