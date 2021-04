Prefeitura de Socorro realizará força-tarefa de combate à covid-19









29/04/21 - 08:53:31

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro realizará, entre os dias 29 de abril e 2 de maio, uma operação conjunta entre órgãos estaduais e municipais, para a fiscalização do cumprimento de medidas de segurança para controle da disseminação do Coronavírus, publicadas nos decretos estaduais 40.870/2021 e 40.875/2021.

A operação tem como objetivo principal orientar a população e os comerciantes sobre a necessidade de aplicar as medidas de distanciamento social e escalonamento dos funcionários em estabelecimentos comerciais, além de fiscalizar locais que, por algum motivo, não estejam adequados aos protocolos de prevenção.

A ação é necessária devido ao aumento do número de casos de Covid-19 no estado e acontece em pontos estratégicos do município com a participação da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária Municipal, Vigilância Sanitária Estadual, Defesa Civil, Procon, Polícia Militar, Guarda Municipal e SMTT.

Cronograma:

Quinta-feira, 29

19h30 – 21h30

Conj. João Alves e Conj. Fernando Collor

Sexta-feira, 30

19h30 – 21h30

Conj. Albano Franco e Conj. Marcos Freire I e II

Sábado, 1º

09h – 12h

Conj. Marcos Freire II e Santa Cecília

Domingo, 2

09h – 12h

Conj. João Alves, Conj. Jardim e Parque dos Faróis.

Fonte e foto assessoria