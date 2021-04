PRF EM ALAGOAS APREENDE 170KG DE MACONHA; DROGA ERA LEVADA DE SERGIPE









29/04/21 - 07:23:28

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 170kg de maconha e prendeu cinco pessoas por tráfico de drogas. A ação foi realizada em conjunto com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL), o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC/AL) e o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE) da Polícia Civil. A apreensão foi efetuada na madrugada de ontem, quarta-feira, 28.

Com informações da inteligência de que veículos estariam trazendo drogas, por volta das 00h30, a equipe de policiais abordou dois veículos no km 246 da BR 101, no município de São Sebastião. Era um Fiat Palio, de cor preta, com dois ocupantes; e um Volkswagen Gol, de cor azul, com três ocupantes.

Após a vistoria no interior dos carros foram encontradas diversas sacolas distribuídas em ambos, dispostas e soltas nos bancos dos passageiros e porta malas.

Os policiais então checaram o que havia dentro e constataram que se tratava de barras de maconha. Ao todo, foram apreendidos 170 kg da substância, dando um prejuízo para o tráfico de R$ 170.000,00.

Quando questionados sobre a droga, os envolvidos, com idades entre 33 a 48 anos, afirmaram que estavam levando a maconha de Sergipe para ser vendida em Maceió.

Diante dos fatos, os cinco homens foram presos e encaminhados ao DEIC em Maceió/AL. Eles vão responder pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: PRF