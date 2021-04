1º colocado em Medicina da rede estadual participará de bate-papo com alunos









29/04/21 - 11:06:56

O jovem Williston Augusto, aluno do Centro de Excelência Miguel das Graças, no município de São Miguel do Aleixo, foi aprovado em 1º lugar no curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, concorrendo entre candidatos do ensino médio em escolas públicas. Para falar um pouco sobre a sua trajetória, ele participará, na noite desta quinta-feira, 29, de um bate-papo com alunos das escolas de Ensino Médio em Tempo Integral da rede estadual do Centro-Sul Sergipano. O encontro acontecerá virtualmente, por meio da plataforma Google Meet, e a iniciativa da live é do Centro de Excelência Prefeito Joaldo Lima de Carvalho, de Itabaianinha. O evento será mediado pela aluna Jovem Protagonista Iadyra Almeida, e contará também com a participação do professor José Agno, gestor da unidade de ensino em que Williston estudou.

De acordo com a professora Emanuele Teles, diretora do Centro de Excelência Prefeito Joaldo Lima de Carvalho, a iniciativa se deu por conta da necessidade de compartilhar as experiências e incentivar os outros estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral. “Quando se trata de jovens, precisamos ver que é importante sonhar, batalhar pelo projeto de vida deles, que é o que o Ensino Integral faz. Esse bate-papo é importante porque é uma conversa de aluno para aluno. Ele vai mostrar um estudante de comunidade carente que passou em primeiro lugar no curso mais concorrido da UFS, e isso vai despertar o sonho de muitos meninos e meninas”, afirmou.

Williston Augusto vai contar um pouco da sua trajetória de sucesso que, segundo ele, foi graças à educação em Tempo Integral. Ele também irá responder a algumas perguntas enviadas pelos participantes de outras unidades de ensino. “Acredito que não adianta nada ter o conhecimento desses métodos e processos e não compartilhar com os outros. A partir desse bate-papo vamos mostrar para os alunos de diversas escolas que eles podem alcançar os seus objetivos. O compartilhamento dessas práticas vai ser vital para a concretização e o desenvolvimento do Projeto de Vida desses jovens”, declarou.

O evento online contará com a parceria dos Centros de Excelência: Arquibaldo Mendonça (Indiaroba), Cleonice Soares Fonseca (Boquim), Dom Vicente Távora (Tomar do Geru), Senador Walter Franco (Estância) e Ulysses Guimarães (Umbaúba).

Trajetória de sucesso

Primeiro lugar em Medicina na Universidade Federal de Sergipe (UFS), concorrendo entre candidatos do ensino médio em escolas públicas, o estudante Williston Augusto de Jesus Augustinho, do Centro de Excelência Miguel das Graças, em São Miguel do Aleixo, tem uma história que se confunde com a de muitos outros jovens que almejam o melhor para o futuro. Filho de agricultor e professora, Williston Augusto morou até os cinco anos de idade no povoado Malhada dos Negros, de origem Quilombola, e sua vida escolar é marcada por várias conquistas, como a participação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, competição que lhe garantiu bolsas de estudos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica aos estudantes de Ensino Médio (PibicJr). “Em 2018, ingressei no Miguel das Graças, onde cursei o ensino médio em tempo integral, que para mim, foi um período muito enriquecedor, quando fui aprovado para ser Jovem Protagonista e formador na rede estadual de ensino. E em 2020, coloquei na minha cabeça que eu tinha que traçar uma meta que ninguém da minha família tinha alcançado, que seria a aprovação em Medicina”, revelou ele, lembrando que a rotina de estudo foi muito intensa.

Fonte e foto SEDUC