Procon e PC fiscalizam estabelecimentos e flagram venda de gás em Itabaiana









29/04/21 - 06:56:35

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana participaram nesta quarta-feira (28) de um trabalho conjunto com o Procon/SE no município de Itabaiana, no Agreste do estado. O objetivo da ação foi fiscalizar o comércio local, para prevenir e inspecionar possíveis irregularidades praticadas pelos comerciantes.

Durante a ação no bairro São Cristóvão, duas pessoas foram flagradas por manter e comercializar gás de cozinha de maneira irregular, o que constitui crime contra a ordem econômica. A dupla foi conduzida à Delegacia de Itabaiana, onde foram tomadas as medidas legais.

Outros comerciantes do município serrano também foram flagrados cometendo infrações administrativas e, por consequência, indo de encontro ao que prevê o Código de Defesa do Consumidor, sendo autuados.

Informações e foto SSP