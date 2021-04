Rebecca Melo lança single “Caminho de Volta” nesta sexta-feira









29/04/21 - 10:50:12

Estreando na cena autoral sergipana, cantora entra em nova fase, centrada na defesa do forró tradicional

Nesta sexta-feira, 30 de abril, chega a todas as plataformas de streaming o primeiro single da cantora Rebecca Melo, “Caminho de Volta”. A canção representa o ingresso da cantora sergipana no universo da música autoral e marca nova fase na sua trajetória artística, agora centrada na defesa do forró tradicional. Composta em parceria com Raquel Diniz, “Caminho de Volta” é a primeira faixa do EP de mesmo nome, produzido com recursos da Lei Aldir Blanc, através de edital da Fundação de Arte e Cultura Aperipê – Funcap Sergipe.

Segundo Rebecca, “Caminho de Volta” é uma canção que fala de amor, a partir de uma narrativa que mescla elementos da natureza e do universo da música. “Fala sobre um sentimento bonito e sobre uma relação que mostra motivos para ser resgatada. Ela foi concebida na praia, meu cenário preferido de composição. Ao escutar, é possível perceber de imediato a influência do ambiente na canção. Raquel tinha me mandado essa melodia, com harmonia de Saulinho Ferreira. Achei belíssima e um dia, na praia, me veio a letra. Virou um xotezinho gostoso. A composição em parceria é um dos prazeres que descobri nesta pandemia”, revela. Além de Raquel, Rebecca compôs outras canções juntamente com Lucas Campelo, Bob Lelis, Taíme Gouvea, Álvaro Müller, e sua mãe, Graça Melo.

Quem assina a produção musical de ‘Caminho de Volta’ é Evandro Schiruder, músico conhecido na cena poprock sergipana que, há alguns anos, vem se destacando no trabalho de produção musical de diversos artistas. Ela conta que ele aceitou o desafio com alegria, de produzir o seu trabalho, na linha do forró tradicional. “Schiruder é um grande profissional, criativo e comprometido. Ele acolheu com carinho as minhas ideias e foi muito além, produzindo um arranjo encantador com grande sensibilidade, imerso na pesquisa, em busca da melhor sonoridade possível para o estilo que estávamos buscando. Para mim, o resultado não poderia ter sido melhor”, afirma Rebecca.

Além do arranjo, mixagem e masterização, Schiruder foi o responsável pelas linhas de guitarra, e dos violões de aço, nylon e 12 cordas. A sanfona virtuosa e dançante é de Missinho do Acordeon; o baixo swingado, de Júnior de Lima; bateria e percussão marcadas e pulsantes são de Júlio Fonseca. Segundo Rebecca, esse é o time que acompanha as gravações de todo o seu novo trabalho, que será lançado nas plataformas sequencialmente ao longo do ano, e que inclui, ainda, canções inéditas de outros compositores sergipanos, que Rebecca prometeu divulgar em breve. O pré-save de “Caminho de Volta” já está disponível na BIO do perfil @rebecca_melo no Instagram, onde também estarão disponíveis os links para acesso às principais plataformas, a partir de sexta-feira.

Fonte e foto assessoria