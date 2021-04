RioMar Aracaju acolhe a campanha ‘O Amor que se Renova’









29/04/21 - 08:18:22

A ação arrecada itens de enxoval para bebês e acontece no RioMar Aracaju, através de uma parceria entre o IJCPM e profissionais da saúde que atuam como voluntários

Em meio aos impactos causados pela pandemia, mais do que nunca, muitos recém-nascidos de famílias em situação de vulnerabilidade social precisam da atenção da sociedade. Pensando nas crianças que chegam ao mundo sem perspectivas de conforto, um grupo de voluntários profissionais da Saúde, que conhece de perto a realidade das famílias carentes, se reuniu para tentar minimizar a situação dos mais necessitados.

Através da campanha ‘O Amor que se Renova’, o grupo visa arrecadar enxoval de bebês em bom estado de uso. Mantas, lençóis, fraldas de algodão e descartável, toalhas, roupas, cueiros, toucas, luvas e meias, produtos de higiene pessoal, banheira e pomada para assadura, são alguns itens solicitados para doação.

A ação solidária, que teve início no bairro Coroa do Meio e já conseguiu ampliar a assistência a outros bairros da capital e a municípios sergipanos, recebe a chancela do Instituto JCPM de Responsabilidade Social.

“Nossa meta é ajudar famílias de baixa renda ou que vivem em extrema pobreza, garantindo acolhimento e conforto aos recém-nascidos. O enxoval não precisa ser novo, apenas que as peças estejam em bom estado de uso”, ressalta uma das voluntárias do grupo, Sara Roberta Ferreira. Segundo Sara, a campanha ‘O Amor que se Renova’ é um convite às pessoas que têm enxoval em casa a compartilhar com outras crianças garantindo a renovação de um gesto de amor.

Os enxovais podem ser doados no ponto de arrecadação instalado no RioMar Aracaju, ao lado do Cinemark, no segundo piso do shopping. “Quem chegar ao RioMar é só deixar a doação na cômoda cenográfica que foi instalada no local para receber os enxovais”, explica Sara.

Da assessoria

Foto_Divulgação