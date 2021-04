SERGIPE ESTÁ PREPARADO PARA RECEBER VACINAS DA PFIZER, DIZ SECRETARIA









29/04/21 - 16:16:37

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está preparado para receber as vacina Pfizer, fabricada pelo laboratório BioNTech. Os imunizantes devem chegar a Sergipe até a próxima semana. A Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (CEADI) estará preparada com freezers para armazenamento do imunobiológico.

De acordo com o Ministério da Saúde, as doses serão entregues, ao governo Federal, armazenadas entre -25°C e -15°C e poderão ficar nessa faixa de temperatura por até 14 dias. Quando colocada na rede de frio nacional, que tem temperatura de +2°C a +8°C, a vacina deve ser aplicada na população em até cinco dias sem risco de prejudicar a eficácia do imunizante.

“Seguindo os informes técnicos do Ministério da Saúde, nos organizamos para receber o imunizante que deve ser armazenado em temperatura de -15º a -20º. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde fez parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) para a utilização, se necessário, do freezer de ultracongelamento que possui a instituição de ensino”, disse a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

Ana Beatriz acrescenta que o imunizante da Pfizer também precisa ser utilizado em duas aplicações para que se complete o processo de imunização, com intervalo de 21 dias entre a primeira e segunda doses.

Segundo o informe técnico do Ministério da Saúde, a vacinação com a Pfizer ficará restrita, neste primeiro momento, às 27 capitais brasileiras. Com isso, o lote do imunizante será direcionado ao Programa de Imunização de Aracaju. “O imunizante chega, armazenamos no freezer na SES, Aracaju faz a retirada do imunizante congelado e leva para as Unidades Básicas de Saúde, que têm até cinco dias para utilizarem o produto após o descongelamento”, concluiu Lira.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)