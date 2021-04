SERGIPE RECEBE 47.000 NOVAS DOSES DE VACINAS CONTRA A COVID-19









29/04/21 - 20:17:15

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu no final da tarde desta quinta-feira, 29, mais um lote contendo 47 mil doses dos imunizantes contra a covid-19. São 46.000 da Astrazeneca e 1000 vacinas da Coronavac.

Com essa nova remessa de vacinas, o Governo do Estado já recebeu ao todo 574.080 doses de imunizantes. Até o momento, a Secretaria já distribuiu o total de 336.741 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 315.525. Referente à segunda dose, foram distribuídas 189.300, sendo aplicadas 142.478 doses.

A definição da distribuição para os 75 municípios, bem como o público prioritário a ser vacinado com as doses recebidas do Ministério da Saúde, sairá de uma reunião que contará com a participação do Colegiado interfederativo Estadual (CIE) e Conselho Municipal dos Secretários de Saúde, programada para esta sexta-feira, 30. Todas as determinações tomadas nesta fase de imunização em Sergipe estão de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.

Fonte: SES