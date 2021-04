Socorro realiza sorteio da localização dos imóveis dos beneficiados com as mil casas









29/04/21 - 20:03:02

Na manhã desta quinta-feira, 29, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) e da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou o sorteio da localização dos imóveis dos beneficiários das mil casas populares.

O sorteio foi realizado por um sistema digital, altamente seguro e auditável, e foi transmitido pelas redes sociais da Prefeitura de Socorro, como Instagram, Facebook e Youtube. Seis beneficiários foram convidados para o sorteio, cada um representando um grupo de contemplados. Entre os convidados, estavam Sheila Conceição, dona de casa, e Renata Santos, auxiliar de estética, que auxiliaram no processo inicial do sorteio.

Sheila ficou imensamente feliz por poder representar os beneficiários, mas estava muito ansiosa para saber a localização da casa. “Essa iniciativa da Prefeitura e do Governo Federal chegou no momento certo. Ter minha casa própria é meu sonho e agora ele está sendo realizado”. Com Renata não foi diferente, ela disse que mal conseguia conter a animação e a felicidade para, finalmente, receber o endereço.

A secretária de Assistência Social, Maria do Carmo Paiva, disse que é uma satisfação e alegria muito grande poder estar chegando a essa parte do processo para a entrega das casas para as mil famílias. Ela ainda acrescentou que, “A Assistência Social continuará acompanhando todas as famílias que foram contempladas, mesmo após a entrega das casas. Esse é o compromisso da Assistência Social e da Prefeitura”, disse.

Segundo Joyce Rodrigues, secretária adjunta de Planejamento, o primeiro passo após o sorteio das localizações será a realização de reuniões sociais com os novos proprietários. As reuniões serão feitas com a presença da Caixa, Deso e Energisa para a discussão de taxas e mudanças que podem ser feitas nos imóveis. Joyce ainda destacou que, “Depois desse processo, serão feitas as vistorias finais nos imóveis para assegurar que todas as etapas e projetos foram finalizados. Por fim, as mil casas populares serão entregues para as famílias”, explicou.

Confira as listas das localizações de cada conjunto habitacional de acordo com os nomes dos contemplados:

Cidade das Flores

Vila Formosa

