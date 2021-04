VEREADOR REPUDIA FAKE NEWS LANÇADA CONTRA VEREADORES DE ARACAJU









O parlamentar da capital sergipana, Sargento Byron (Republicanos), fundador do Projeto Estrelas do Mar, usou, nesta quinta-feira, 29, o Pequeno Expediente da Câmara de Vereadores de Aracaju (CMA), para repudiar uma fake news lançada, ontem, 28, com a tentativa de fragilizar a imagem dos parlamentares da situação, inclusive do próprio Byron, afirmando que os mesmos haviam votado contra um PL, que dispõe sobre ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher durante o período pandêmico.

Durante a sua fala, o sargento explicou que as informações foram passadas de maneira deturpada e com o objetivo, exclusivo, de fazer política se apropriando de um assunto tão relevante e que precisa ser tratado com seriedade e compromisso.

“Lamento me deparar com uma mentira como essa, sem cabimento nenhum. Eu sou um filho, pai e esposo que valorizo e respeito a mulher, que estarei sempre lutando em favor dos direitos dessas mulheres. Jamais votaria contra qualquer projeto que fosse a favor do combate de qualquer tipo de violência contra as mulheres aracajuanas. Eu não fui contra e jamais serei. Eu não votei em favor da violência contra a mulher, assim como os demais colegas do parlamento. Nós votamos contra um requerimento de caráter de urgência, por necessitar de mais detalhes sobre a matéria por se tratar de um tema muito específico e que carece de um estudo profundo”, esclareceu.

Byron se solidarizou com os demais colegas citados na notícia caluniosa. “É uma situação muito triste, inaceitável que parlamentares apoiem porque é antiético. Sinto muito, também, pelos meus colegas que foram atingidos com essa difamação e, sem dúvida, vamos atrás dos responsáveis para que sejam punidos”, finalizou o vereador.

