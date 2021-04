AÇÃO CONJUNTA LOCALIZA R$ 18 MIL EM NOTAS FALSAS NO INTERIOR DO ESTADO









No final da tarde desta quinta-feira (30), a Polícia Civil de Umbaúba, equipe da Superintendência da Polícia Civil e policiais militares da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia / 6º BPM) prenderam um casal da Bahia com a quantia de R$600 em células de R$200,00, aplicando golpes a comerciantes no Município de Indiaroba, sul do estado.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, na sede da Delegacia de Umbaúba, os investigadores observaram que um dos envolvidos possuía mandado de prisão pelos crimes de furto qualificado e estelionato.

Diante de alguns levantamentos, policiais civis seguiram para Indiaroba a fim de localizar o veículo Fiat Argo que o casal conduzia. “Localizado, foi feita a busca veicular e foi encontrada a quantia aproximada de R$18 mil em células de R$200 falsas”, explicou o delegado Daniel Matos, que também acompanhou as investigações.

O segundo homem investigado já responde pelo crime de apropriação indébita e confessou em sede policial que comprou as cédulas falsas por um anúncio no Facebook, sendo prática reiterada.

O casal foi preso em flagrante delito e todas as providências de praxe foram tomadas. A Polícia Civil também destaca que informações e denúncias podem ser repassadas de forma sigilosa através do Disque-Denúncia, no telefone 181.

