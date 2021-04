Adailton Martins prestigia solenidade de assinatura da Carta de Compromisso









30/04/21 - 06:05:22

Na manhã desta quinta-feira, 29, o deputado estadual Adailton Martins (PSD) prestigiou a solenidade de assinatura da Carta de Compromisso entre a Prefeitura da Barra dos Coqueiros e os empresários Jorge Felizola, da Cohab Premium, e Júnior Tenório, da Construcenter, que assumiram o compromisso de contratar a mão-de-obra da região para a construção do BarraMar Shopping e Padang Beach Residence.

Para o parlamentar, o município da Barra dos Coqueiros está preparado para receber mais um grande empreendimento que beneficiará a população. Além disso, foi firmando o compromisso social de ajudar aos munícipes que estão passando por necessidade devido a pandemia do Covid-19.

“O atual prefeito, Alberto Macedo, assumiu o compromisso junto com as empresas responsáveis pelas construções do futuro shopping da cidade e do residencial, em priorizar a mão-de-obra da região, ou seja, da nossa da Barra dos Coqueiros, pois o povo está precisando muito de emprego que com a pandemia os profissionais liberais foram afetados”, destacou.

Adailton Martins afirmou estar satisfeito com a administração do prefeito, Alberto Macedo, e do vice-prefeito, Tinho Martins. “É uma satisfação ver um empreendimento deste sendo construído na Barra dos Coqueiros, pois aqui já temos grandes iniciativas como a Temoelétrica, loteamentos e condomínios. Então, fico feliz em ver a minha cidade se desenvolvendo ainda mais, pois foi preparada nos últimos oito anos, na administração passada, e agora esta dando mais um grande passo com o prefeito Alberto Macedo estão dando continuidade”, destacou.

Fonte e foto assessoria