Aracaju capacita profissionais de saúde para manuseio da vacina Pfizer/BioNTech









30/04/21 - 08:23:00

Com o objetivo de orientar sobre os protocolos e procedimentos da vacina Pfizer/BioNTech para a campanha de imunização contra a covid-19 em Aracaju, profissionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) participaram de uma capacitação online realizada pelo laboratório produtor do imunizante.

“No treinamento, os profissionais foram capacitados para o correto manuseio da vacina e sobre condições de armazenamento, apresentação, preparo e via de administração”, explica a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Ana Paula Machado.

Ainda segundo a coordenadora, entre os conteúdos da capacitação estão o recebimento das doses, embalagem, visão geral e cadeia de frio, opções para armazenamento no local, preparação e administração, relato de evento adverso e fontes de consulta.

“A principal diferença da Pfizer é que as outras já vêm prontas, só precisamos aspirar da ampola e administrar. Já a vacina da Pfizer com diluente [líquido] e liófilo [pó] separados, juntamos os dois e fazemos a diluição. Depois, administrarmos”, enfatiza.

A Vacina

O frasco da vacina Pfizer/BioNTech contém seis doses. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 21 dias. De acordo com estudos realizados sobre o imunizante, a vacina garante 95% de eficácia já na primeira dose.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) analisou as exigências de armazenamento da vacina e flexibilizou as temperaturas utilizadas para conservação em baixas temperaturas. O órgão garante que o armazenamento a uma temperatura entre -15°C e -30°C, por um período de até duas semanas; e de 2°C e 8°C, por até cinco dias, não faz com que a vacina perca a eficácia de seus componentes.

“Foi muito importante este treinamento porque adquirimos ainda mais segurança na hora de vacinar. Estou extremamente agradecida pela experiência e em fazer parte dessa equipe. O treinamento foi interessante e esclarecedor”, avaliou a enfermeira Carolina Santos.

Assessoria de comunicação