Arena Batistão receberá investimentos de requalificação e modernização









30/04/21 - 11:13:30

Engenheiro da CBF visita Arena Batistão e orienta obras de reformas com recursos da ordem de R$ 3,5 milhões

O engenheiro civil Osmar Delboni, do Departamento de Engenharia da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), esteve em Aracaju nesta quinta-feira, 29, visitou a Arena Batistão e apresentou à superintendente especial de Esporte do Governo de Sergipe, Mariana Dantas, sugestões que deverão ser aplicadas por ocasião das obras de reforma e modernização da Arena Batistão, previstas para os próximos dias.

Osmar Delboni é responsável pelas visitas de inspeção em estádios indicados pela CBF. Além da superintendente Mariana Dantas, participaram da visita o administrador da Arena Batistão, Sidrack Marinho, e a coordenadora das praças de esporte da Supee, Dalva Nunes.

A Arena Batistão recebeu recursos do Governo Federal da ordem de R$ 3,5 milhões para sua modernização. Pensando em elencar prioridades, baseadas nos recursos disponíveis, a superintendente Mariana Dantas solicitou da Confederação Brasileira de Futebol a presença de um técnico para orientar a equipe da superintendência nesse projeto, objetivando que todas as obras e serviços a serem executados estejam dentro dos padrões instituídos pela CBF.

O engenheiro Delboni e a equipe da Supee percorreram todas as dependências do estádio, a fim de conhecê-lo e ver quais as demandas mais urgentes a serem estabelecidas. Delboni também mostrou que o ideal era trabalhar com planejamento, objetivando conforto, acessibilidade e uma boa estrutura, racionalizando, dessa forma, os recursos que serão disponibilizados. Delboni também fez uma avaliação do atual estado da Arena Batistão.

“Essa Arena Batistão está com uma estrutura excelente, dentro das normas de segurança estabelecidas pela CBF e pelos órgãos de segurança. Mas a finalidade de estarmos aqui e termos sido enviados pela CBF é prestar orientação técnica nessas futuras obras. Verificamos as melhorias pontuais de acessibilidade, manutenção na estrutura, mostrando o que é anomalia e o que é falha. Alguns dos pontos que iremos melhorar com a verba disponibilizada são os bancos de reserva. Iremos adaptar o espaço para o VAR, para que a Federação Sergipana de Futebol possa utilizar esse espaço e aumentar para 23 os assentos dos bancos de reserva, tanto para mandante, como para visitantes. Essa é uma das nossas contribuições” afirma Osmar Delboni.

As melhorias colocadas em pauta foram mais voltadas para a acessibilidade de pessoas com deficiência, uma visão mais ampla do campo, adequação das placas para que fiquem mais explicativas, identificação do espaço a ser ocupado pela Polícia Militar, para melhor segurança, instalação de câmeras e outros detalhes.

Mariana Dantas discutiu o projeto de modernização da Arena Batistão, destacando sua importância para o estado de Sergipe e os benefícios para o crescimento e desenvolvimento do futebol sergipano.

“Desde quando conseguimos os recursos para fazer a modernização da Arena Batistão, nossa preocupação é fazer o bom uso do dinheiro público, realizando as melhorias de que o estádio precisa e que atendam aos padrões exigidos pela CBF. A prioridade principal é a área de jogo, atendendo à evolução que vem acontecendo no futebol”, diz Mariana Dantas.

