Depois de dois requerimentos negados, oposição quer abrir CPI da Covid em São Cristóvão









30/04/21 - 09:52:27

O clima esquentou na Câmara Municipal de São Cristóvão durante sessão virtual na noite desta quinta-feira, 29. Tudo por causa de mais um requerimento negado do vereador da oposição Neto Batalha (PP). A votação da maiora na casa impediu que a Prefeitura apresentasse a folha salarial de pagamento de funcionários efetivos e com cargo em comissão. Este é o segundo requerimento negado em menos de um mês. No primeiro,O vereador Neto solicitava transparência com os recursos oriundos do governo federal no combate à Covid-19.

“Como não tivemos êxito nos pedidos, vamos preparar um novo requerimento, desta vez em favor da abertura de um CPI para investigar onde foi parar 5 milhões de reais enviados pela União”, prometeu um dos líderes da oposição, vereador Leandro da Renovaçao .

Segundo os parlamentares,é inaceitável o comportamento da Prefeitura de São Cristóvão em não revelar publicamente os gastos nas ações de combate ao coronavírus. “Ora, qual o mistério disso tudo? Qual a preocupação dos gestores do poder público municipal? E por que alguns vereadores concordam com a falta de transparência? Tudo isso, pode ser resolvido com uma CPI”, esclarece a oposição.

Neto e o vereador Leandro da Renovação estão trabalhando nos bastidores para convencer outros parlamentares que a instalação de uma CPI é a melhor saída para dar transparência na administração pública municipal. “Infelizmente, essa gestão nunca priorizou a transparência com os gastos públicos. Vamos ver até quando isso vai acontecer?”, questiona Neto Batalha.

Fonte e foto assessoria