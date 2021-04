Deputado Capitão Samuel e o ex-vereador Cabo Didi visitam o COE









30/04/21 - 12:44:46

O deputado estadual Capitão Samuel, juntamente com o ex vereador Cabo Didi, visitaram na manhã desta sexta-feira (30) a sede do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar( COE).

A visita dos parlamentares à polícia, foi uma solicitação da corporação, a fim de buscar recursos para melhorar a estrutura física do local, em prol da melhoria do trabalho desempenhado pela corporação, que necessita de um local apropriado e bem estruturado.

“Fomos bem recebidos pelo comandante da unidade, major Carlos, seus oficiais e praças. Nosso compromisso é de colocar a emenda ainda este ano, para que a sede do COE, seja revitalizada e melhor equipada, valorizando cada vez mais o trabalho dos que fazem a segurança do nosso Estado”, frisou o capitão Samuel.

Foto assessoria