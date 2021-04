Dia das Mães: campanha do RioMar Aracaju conta com sorteio de cinco iPhones









30/04/21 - 08:15:55

A poucos dias da data que simboliza o segundo Natal no varejo, o RioMar Aracaju investe em diversas ações que visam homenagear as grandes estrelas do mês de maio. Em uma delas, o shopping lançou a campanha promocional “Dia das Mães RioMar 2021”, que vai sortear 5 iPhones 12 Pro, o mais novo smartphone da marca Apple. O aparelho é sonho de consumo para quem valoriza equipamentos com tecnologia de ponta.

Dinâmica da campanha

Compras a partir de R$150, realizadas nas lojas físicas e online do RioMar, entre 22 de abril e 16 de maio, dão direito a um número da sorte. Para isso, é necessário cadastrar a nota fiscal no app RioMar Aracaju Online, gerando um número que vai concorrer a um dos smartphones. No dia 19, apuração será realizada pela Loteria Federal e o resultado será divulgado no dia 20 de maio, às 14h.

Com a campanha promocional, além de fidelizar o cliente, o RioMar promove o crescimento das vendas nas lojas físicas e online do empreendimento. “Em 2020, no período do Dia das Mães, o shopping estava fechado e as vendas foram concentradas nos formatos online e delivery. Mas, neste ano, com as lojas funcionando, estamos otimistas com o crescimento nas vendas”, explica a gerente de marketing, Danielle Sônego. Segundo Danielle, além do apelo sentimental da data, muitos consumidores costumam presentear não apenas as mães, mas também avós, esposas, tias e sogras, o que gera uma movimentação positiva para o varejo.

Compras online

Além das lojas físicas, o consumidor também pode contar com a plataforma digital riomararacajuonline.com.br, para realizar suas compras sem sair de casa. O canal digital oferece mais de 4 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia. O RioMar Aracaju Online atende a todos os bairros de Aracaju, com entrega em até 24 horas. Na primeira compra ou nos pedidos acima de R$75 o frete é grátis.

Segurança nas compras

Para garantir a segurança dos clientes, o RioMar Aracaju mantém a adoção de mais de 40 protocolos sanitários. Neste momento, o limite de acesso está restrito a 50% da capacidade do empreendimento. Vale ressaltar que o uso de máscara é obrigatório durante a permanência no shopping. As sinalizações de distanciamento social e o limite de acesso aos espaços devem ser obedecidos.

