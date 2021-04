Dificuldade para eleição parlamentar









30/04/21 - 00:01:41

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) tem 99 anos de fundação e a sua cúpula está muito preocupada com a possibilidade de não eleger nenhum deputado federal em 2022 e entrar na relação dos inexpressivos e até extintos. E é essa agonia que está levando a sigla a certo desespero. Em Brasília, atualmente, o PCdoB trabalha para aprovação da Federação Nacional de Partidos, para unir pequenas legendas e tentar salvá-las em 2022, com a legislação atual que será mantida, alterada apenas pelo fim das ‘sobras’. Caso não se consiga oficializar a Federação, muitos partidos podem ficar no esquecimento.

A disputa por uma vaga na Câmara Federal e Assembleias Legislativas vem sendo a luta de candidatos novos e também dos que tentam reeleição. O maior trabalho dos parlamentares não é pela formação de blocos fortes para comandar a política nos Estados, mas de fortalecimento de siglas em condições de eleger parlamentares e manter bancadas em Brasília. Essa busca desenfreada para tentar filiações em siglas que revelem possibilidade de formar representação nos Estado, tem movimentado a política mais que possíveis chapas majoritárias. Não será fácil…

Grandes partidos nos médios e pequenos Estados podem não eleger nenhum parlamentar. É o caso de Sergipe, onde alguns pré-candidatos estão tentando se filiar em legendas que não tenham nomes à reeleição. Acham mais fácil atingir os 130 mil votos exigidos para eleger o primeiro, através da soma dos 20 que tenham um nível de 10 a 20 mil votos, do que filiando um único que tenha alto percentual eleitoral e precise de uma reserva modesta para chegar lá. E essa situação incomoda também a quem sabe que tem votação expressiva e não é aceito por outras legendas.

A eleição para deputado federal terá tanta dificuldade quanto às majoritárias para Governo e Senado, exatamente pelas exigências da legislação para eleger o primeiro. O pleito para vereador mostrou isso: pessoas que antes apareciam sem a menor condição chegaram ao pódio, enquanto outros que vinham de várias legislações amargaram derrotas e estão em situação financeira difícil. Um partido como o PT, por exemplo, tem certeza que reelege um único parlamentar, podendo chegar ao segundo, com muita dificuldade. Imagina as demais legendas que tem eleitorado tímido?

A luta pela Federação dos Partidos está tomando pé e pode ser a saída para quem tem um eleitorado limitado e poucos recursos para levar adiante uma campanha intensa.

Força das trovoadas

O advogado Evaldo Campos diz que na corrida sucessória, dois nomes estão à frente, distantes dos demais: “Ulices Andrade (sem partido), que nunca quis ser candidato, e Rogério Carvalho (PT)”.

*** Diz que Ulices permanece em silêncio, que tem a força do verde que encobre as terras sertanejas, após o cair das chuvas das trovadas: “espalha-se em todas as direções”.

Mantém disposição

Ulices Andrade continua bem disposto a disputar o Governo do Estado e vai se manifestar para formar o cenário político.

*** Ainda se mantém fora da mídia em termos de candidatura, mas vai começar a se movimentar já a partir de junho.

Está no jogo

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSB) teve uma conversa com Ulices Andrade e disse que todos os pré-candidatos ao Governo do Estado devem definir posição de candidatura até setembro.

*** Ulices concordou com a tese e vai fazer uma avaliação, o que demonstra a sua presença no jogo.

Leito de UTI

O vereador Rogério Carvalho (Cidadania) pede pelo “amor de Deus” ao prefeito Edvaldo Nogueira que abra leitos de UTI em Aracaju.

*** Acrescentou que as pessoas estão precisando agora de leitos de UTI e apelou para ele não se apegar a um acordo de 2015, de que UTI é o Governo que constrói

Jackson e MDB

O ex-governador Jacson Barreto (MDB) continua isolado na Atalaia Nova, mas bem antenado politicamente, diz que só vai definir agora se continuará ou não no partido.

*** Disse que no momento certo vai conversar com o grupo e com o governador Belivaldo Chagas (PSD) que é quem vai conduzir toda a posição do grupo para as eleições.

Não abre mão

Jackson deixou claro que se o MDB Nacional assumir posição contrária à candidatura de Lula da Silva a presidente em 2022, não fica no partido.

*** Para Jackson, em um acordo nacional o ex-presidente Lula não pode abrir mão de nomes como senador Renan Calheiros e de Jader Barbalho, que são do MDB.

Nome de Alessandro

Na opinião do jornalista Josias de Souza, do UOL, e de analistas do Antagonista, o nome do senador Alessandro Vieira (Cidadania) seria o melhor para relator da CPI da Covid.

*** “Para tirar a CPI da trilha que conduz ao skindô-skindô, os senadores precisam prestar atenção não no lero-lero crispado do relator Renan, mas num mantra recitado por um senador que ocupa na comissão uma vaga de suplente”, diz Josias de Souza.

*** “Chama-se Alessandro Vieira. Atuou como delegado por duas décadas (…). Foi como delegado que Viera aprendeu que investigações devem partir de fatos, não de pessoas”, concluiu Josias.

*** Entretanto, o nome do relator teria que ser indicado pelo MDB.

Carreata na sexta

Amanhã – 1º de Maio – o Partido dos Trabalhadores realiza uma carreata junto com as centrais sindicais, em comemoração ao Dia do Trabalho.

*** Terá a presença do senador Rogério Carvalho e vai circular pelo centro, bairros e terminar na praia.

Número de deputados

O deputado federal Fábio Reis (MDB) disse ontem que a preocupação maior da Direção Nacional do seu partido é aumentar o número de deputados federais na Câmara.

*** Quanto a posição do partido em relação à disputa pelo Planalto a discussão será mais adiante. Admite que em Alagoas e em Belém do Pará, o partido deve apoiar Lula em razão de Renan Calheiros e Jader Barbalho Filho.

Segue Belivaldo

Em Sergipe o MDB, segundo Fábio Reis, vai acompanhar a decisão do “nosso líder”, Belivaldo Chagas (PSD) e o nome que ele indicar a gente segue.

*** – Nos damos muito bem com Fábio Mitidieri (PSD) e Laércio Oliveira (PP), disse.

*** Admite que o “nosso adversário sairá do bloco” e cita o nomes do senador Rogério Carvalho (PT) como candidato.

Ivan vai a federal

O empresário Ivan Leite (PSDB) será candidato a deputado federal e sua mulher, professora Adriana Leite (Republicanos) disputa vaga na Assembleia Legislativa.

*** Ivan diz que ainda não está trabalhando junto ao eleitorado, mas confia nos serviços prestados ao longo dos anos.

*** Não fala em disputa pelo Governo, mas já ouviu conversas de lideranças e o sente que o nome de Edvaldo Nogueira está crescente.

Investir em Ciência

Senador Rogério Carvalho (PT) acha que o Brasil precisa de mais investimentos em ciência e tecnologia “para termos uma indústria capaz de atender às necessidades do Brasil”.

*** – Estamos falando de vacinas para todos! Temos um PL que permite e emissão de créditos especiais e a liberação de R$ 5 bilhões para financiar a nossa própria produção, disse.

Um bom bate papo

Inicia programa – O radialista Edivanildo Santana inicia, segunda-feira, ao meio-dia, o seu programa “Na Boca do Povo”, na radio Cidade FM, em Smão Dias.

Flávio Dino – Na próxima semana, vamos entregar mais 12.000 cestas básicas do Programa Comida na Mesa.

Diogo Mainard – No Parlamento Europeu, Bolsonaro é acusado de cometer crime contra a humanidade.

Radar – CPI da Covid: ministro Lewandowski nega pedido de senadores e mantém Renan relator. Claro: Lewandowki ajeitou com Renan para manter a elegibilidade de Dilma.

Metrópole – CPI da Covid pede informações sobre rolezinhos de Jair Bolsonaro no DF, a fim de identificar se o presidente promoveu aglomerações durante a pandemia.

Linguagem miliciana – Em entrevista a Carta Capital, o senador Otto Alencar, membro da CPI da Covid, relata ameaças de apoiadores de Bolsonaro.

Sobre Pazuello – CPI autoriza pedido de informações do inquérito sobre ex-ministro Pazuello. Mlitares não gostam.

Ancelmo Góes – Censurada no Instagram, bitoquinha de Fiuk e Gil, no BBB, já gerou mais de 67 mil menções nas redes.