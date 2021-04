É pecado mortal ser negacionista









30/04/21 - 08:10:15

Por Adiberto de Souza *

A pandemia escancarou a desigualdade, a estratificação racial, econômica e social. Essa triste constatação é do arcebispo metropolitano de Aracaju, dom João José Costa. Ao proferir palestra na Assembleia Legislativa sobre a Campanha da Fraternidade 2021, o reverendo disse que, além das milhares de mortes, a convid-19 estimulou o retorno do Brasil ao mapa da fome, ao desemprego em massa, aumentou a população de rua, deu força à cultura de violência contra as mulheres, pessoas negras, indígenas e pessoas LGBTs. Dom João Costa ressaltou que, em meio a tanta desgraça, iniciativas como a Campanha das Fraternidade estimulam o engajamento de ações concretas, promove a conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do ódio, e fortalece a convivência ecumênica e inter-religiosa. Estes são alguns “remédios” que ajudam a curar as doenças da alma. Em outras palavras, o arcebispo de Aracaju quis dizer que é pecado mortal ser negacionista. Deus seja louvado!

Sem intermediário

Preocupado com a esculhambação em que transformaram o Ministério da Saúde, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) resolveu tentar comprar vacinas contra a covid-19 direto com a Chica. Ontem, o gestor aracajuano teve uma longa conversa virtual com o embaixador chinês Yang Wanming, que se mostrou interessado no negócio. Além de Edvaldo, participaram da reunião vários prefeitos integrantes do Consórcio Conectar, presidido pelo gestor de Florianópolis, Gean Loureiro. Ah, bom!

Brasil em lágrimas

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) lamentou que quase meio milhão de brasileiros já tenham morrido vítimas da covid-19: “400 mil mortes é um número assustador! A marca é atingida em meio à falta de vacinas, colapsos no sistema de saúde público e um governo alvo de uma CPI para apurar sua gestão durante a pandemia. Todos os esforços devem ser feitos para a obtenção de vacinas”, discursou. E Mitidieri conclui: “São 400 mil sonhos que se vão, 400 mil vozes que se calam, 400 mil vidas que que se perdem na luta contra essa doença maldita”. Senhor, tende piedade de nós!

Prefixo novo

E quem estreia programa novo, segunda-feira próxima, é o amigo radialista Edivanildo Santana. Um dos novos contratados da Rádio Cidade/FM, de Simão Dias, o experiente comunicador vai comandar o programa jornalístico “Na Boca do Povo”. A emissora simão-diense voltou ao seio do Sistema Atalaia de Comunicação, após ter passado um bom período integrando a Rede Xodó, pertencente ao empresário Nelson Celestino. A contratação de Edivanildo sinaliza que a Rádio Cidade pretende botar no ar uma programação pra lá de supimpa. Legal!

Sapeca Iaiá

O representante comercial José Edirani dos Santos levou uma surra de dois desconhecidos quando ia saindo de casa, na cidade de Capela. Autodenominado “detetive virtual”, o distinto suspeita que os agressores estavam a mando de alguém insatisfeito com as denúncias feitas por ele nas redes sociais. Outro dia, o “detetive” acusou a Prefeitura de Capela de jogar no lixo uma grande quantidade de peixe, denúncia desmentida prontamente pela gestão municipal. Após o sapeca iaiá, Edirani prestou queixa à Polícia e prometeu continuar botando a boca no trombone. Então, tá!

Patinho feio

Não são poucos os que desejam tirar a relatoria da CPI da Covid-19 do senador Renan Calheiros (MDB). Um destes é o jornalista Josias de Souza, articulista do portal Uol. Segundo o fidalgo, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) é a opção para “tirar a CPI da trilha que conduz ao skindô-skindô”. E Josias justifica seu argumento lembrando que, enquanto delegado de Polícia, o cidadanista “aprendeu que investigações devem partir de fatos, não de pessoas”. Crendeuspai!

De olho no Senado

O presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), foi visitado pelo deputado federal Valdevan Noventa (PL), que disse ter ido tratar sobre “diversos investimentos”. O parlamentar informou que a conversa com Bispo girou em torno dos recursos federais já disponibilizados por ele para os municípios sergipanos. A visita de Noventa ao líder emedebista faz parte da estratégia que vem sendo construída por ele visando disputar uma cadeira no Senado, em 2022. Marminino!

Luto coletivo

A cada dia, o Brasil chora milhares de mortos vítimas da covid-19. Já são mais de 400 mil vidas perdidas desde o começo da pandemia. Ao lamentar as mortes de quase meio milhão de brasileiros, o senador Rogério Carvalho (PT) alertou que “não adianta o governo tentar desmobilizar a CPI do Genocídio. Vamos provar que a tese de imunidade de rebanho defendida por Bolsonaro levou o país a para marca de 400 mil mortos. O presidente é o grande responsável por estimular essa tragédia sanitária no Brasil”. Só Jesus na causa!

Dinheiro falso

A Polícia prendeu no município sergipano de Indiaroba um casal portando R$ 18 mil em cédulas falsas de R$ 200. Esta é a segunda vez em menos de uma semana que pessoas são flagradas com dinheiro falso no interior de Sergipe. A primeira aconteceu em Salgado, onde dois homens foram presos pela Polícia com cerca de R$ 500 em cédulas falsificadas. Os criminosos se beneficiam do fato de a maioria das vítimas nunca ter tocado numa nota de R$ 200. Isso dificulta saber se o dinheiro é ou não verdadeiro. Aff Maria!

Fake news condenada

Uma nota publicada nas redes sociais causou um mal estar dos diabos entre os vereadores de Aracaju. A informação dava conta que a Câmara havia rejeitado o Projeto proibindo a Prefeitura contratar agressores condenados pela Lei Maria da Penha. Na verdade, os vereadores derrubaram o requerimento propondo que a propositura tramitasse em caráter de urgência. Após as críticas injustas aos vereadores, a Câmara divulgou numa nota repudiando o que chamou de fake news e explicando que o Projeto segue em tramitação. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 1º de janeiro de 1916.

* É editor do Portal Destaquenotícias