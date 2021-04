EM REUNIÃO VIRTUAL, LAÉRCIO OLIVEIRA OUVE DEMANDAS DAS COMUNIDADES









30/04/21 - 14:08:13

Diante da situação bastante delicada da pandemia, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) tem evitado ao máximo reuniões presenciais com uma quantidade grande de pessoas e até mesmo viagens ao interior e para fora do Estado. Na noite desta quinta-feira, 29, ele deu início às reuniões com as lideranças regionais virtualmente. O objetivo é ouvir as demandas, encaminhar sugestões e discutir novos projetos para o Estado de Sergipe.

Cerca de 40 pessoas participaram da reunião, que teve a participação de lideranças dos municípios de Simão Dias, Pinhão, Poço Verde e Lagarto. O encontro era um desejo das pessoas que seguem e apoiam o deputado Laercio Oliveira. Ele agradeceu a presença de todos e disse que mesmo sendo um modelo diferente de reunião, é uma oportunidade para conversar, conhecer as demandas de cada região, e estreitar ainda mais os laços de amizade.

“Quero agradecer a todos pela disponibilidade de ter participado desse encontro, em especial Edson Costa, que foi o idealizador, e também a Glória Sena. Enquanto a gente viver nessa tensão e preocupação com a Pandemia, a gente vai precisar continuar fazendo essas reuniões dentro desse modelo, e aproveito para pedir a todos vocês que propaguem nas comunidades que vocês vivem, os cuidados que precisam ter com os protocolos de segurança”, disse Laércio.

A reunião teve explicações sobre a Nova Lei do Gás, orientações sobre emendas, projetos de lei, como a reforma trabalhista, que teve projeto de autoria de Laercio assegurando diretos e protegeu trabalhadores. “Minha gratidão ao deputado federal Laércio Oliveira pela atenção com todos. Aqui foi possível perguntar, ouvir e conhecer um pouco mais dos projetos do deputado. Muito obrigado pela atenção com a gente”, disse Edson Costa.

Fonte e foto assessoria