Estácio ajuda contribuinte preencher a declaração do Imposto de Renda









30/04/21 - 12:08:33

Quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e está tendo dificuldade para preenche-la pode pedir ajuda aos universitários. Isso mesmo: professores e alunos do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Sergipe, em Aracaju, estão de plantão para tirar dúvidas dos contribuintes. Basta enviar a documentação do IR para o e-mail nafsergipe@estacio.br e receber a ajuda que precisa.

Segundo o professor Adriano Douglas, reitor do Centro Universitário Estácio de Sergipe, enquanto orientam o contribuinte na declaração do Imposto de Renda, os alunos vivenciam a profissão que escolheram, colocam em prática os conceitos e normas contábeis e financeiras e realizam o atendimento ao público, de forma organizada, individual e humanizada. Com essa experiência eles levarão para a sua carreira o olhar profissional e desenvolvem o papel do voluntariado cidadão”, afirma o reitor.

Iara Marchioretto, gestora nacional do curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Estácio, explica que a dica valiosa para os contribuintes é organizar a documentação das despesas dedutíveis e simular a melhor opção tributária: Declaração Simplificada ou Completa, lembrando que após a opção e entrega, havendo necessidade de retificação a opção não pode ser modificada. “É importante organizar a documentação com antecedência, entregar no prazo e evitar a malha fiscal”, conclui Iara.

Fonte e foto assessoria