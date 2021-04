Fisioterapia é um importante aliado na recuperação de pacientes com Covid-19









Com uma disseminação assustadora, devido ao poder de contágio, a Covid-19 tem feito milhares de vítimas desde o início da pandemia. Muitos pacientes que passam pelo processo de recuperação da doença ainda vivem as sequelas que têm características agressivas, debilitando diversos órgãos, e portanto, sendo importante o trabalho de multiprofissionais para a superação.

A fisioterapia tem sido um dos pilares nesse processo, tanto no desenvolvimento motor, quanto no respiratório. A fisioterapeuta do Sistema Hapvida, Katyelle Menezes, fala sobre esse trabalho.

“A fisioterapia é de extrema importância e atua desde o paciente mais simples ao mais grave. Nos mais simples, atua com a mobilização dos pacientes e com terapias respiratórias, visando evitar o agravamento do quadro pulmonar, uma vez que além do manuseio e técnicas respiratórias utilizamos a oxigenoterapia e o uso da VNI (ventilação não invasiva). Nos pacientes mais graves, atuamos desde a mobilização precoce ao manuseio do ventilador mecânico, a pronação (barriga para baixo no leito) e auxiliamos na intubação e extubação também”, explica.

A especialista explica que, após a alta hospitalar, é importante manter a fisioterapia para uma plena recuperação. “Após a alta hospitalar, atuamos na fisioterapia domiciliar uma vez que, dependendo do tempo internado, o paciente recebe alta com efeitos deletérios do imobilismo, sendo eles fraqueza muscular, alguma dificuldade para mobilização ativa e alguns ainda chegam em sua residência dependentes de oxigênio. Então, seguimos no tratamento pós-hospitalar para devolver a qualidade de vida e independência funcional do paciente”, conclui.

