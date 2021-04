FNP REFORÇA PEDIDO PARA INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA VACINAÇÃO









30/04/21 - 16:07:55

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP), presidida pelo prefeito Edvaldo Nogueira, decidiu, nesta sexta-feira, 30, durante a primeira reunião da nova diretoria-executiva da entidade, que irá reforçar as solicitações já feitas ao Ministério da Saúde pela inclusão dos profissionais da Educação no cronograma prioritário da vacinação contra a covid-19.

No encontro, do qual participaram os prefeitos da diretoria da Frente, Edvaldo ressaltou que “a vacinação dos profissionais da Educação será fundamental para que a retomada das aulas presenciais possa ocorrer”.

“É importante que o Ministério da Saúde destine doses para este público para que os municípios possam vacinar professores e profissionais da Educação, o que será determinante para que as aulas presenciais voltem a ser realizadas”, disse.

A priorização dos profissionais da Educação foi também tema da reunião virtual da Frente e do consórcio Conectar com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, na última quinta-feira, 29, quando os prefeitos pleitearam celeridade na importação de um lote de, pelo menos, seis milhões de doses de vacina, ainda para este semestre, com o objetivo de destinar essa quantia para a imunização dos profissionais da Educação Básica.

Na reunião desta sexta, também trataram de outras temáticas relacionadas ao municipalismo, como a retomada econômica, o financiamento do transporte coletivo, a revisão do Pacto Federativo e a destinação de mais recursos para a Saúde. “Para o nosso próximo encontro temos a grande tarefa de debater esses temas com mais profundidade e tirar propostas para encaminhar, seja ao Congresso, seja para as nossas ações cotidianas”, declarou.

Com data marcada para 20 de maio, o próximo encontro de prefeitos irá eleger as vice-presidências temáticas e regionais da FNP. Além das discussões técnicas, a próxima Reunião Geral irá eleger as vice-presidências temáticas da entidade.