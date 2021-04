Hospital de Cirurgia celebra 95 anos de história neste domingo, 2









30/04/21 - 15:30:30

Fundado por um grupo de médicos liderados pelo icônico e renomado Dr. Augusto Leite em 1926, o Hospital de Cirurgia completa neste próximo domingo, 2 de maio, 95 anos de história de cuidados em prol da saúde da população sergipana.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a celebração aos 95 anos do Cirurgia se restringirá a um cortejo de carros, neste domingo, 2, a partir das 15h, percorrendo as vias que circundam o hospital: Ruas Dom Bosco, Nossa Senhora das Dores e Permínio de Souza e Avenida Desembargador Maynard. Na ocasião, será feita também uma benção simbólica, com presença de um padre.

Nestes 95 anos de história, o Cirurgia segue até hoje com a sua nobre missão: prestar o melhor, mais eficaz e mais científico atendimento em saúde a todos que procuram o hospital, destacando-se na assistência de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), nas áreas de Oncologia, Neurocirurgia, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Vascular e Ortopedia.

