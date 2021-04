Laranjeiras: Vereadores destacam entrega de kits escolares e cestas básicas à população









30/04/21 - 09:33:06

Os vereadores de Laranjeiras destacaram na sessão desta quinta-feira, 29, as ações que a Prefeitura de Laranjeiras está realizando em benefício da população; a entrega dos kits de alimentação escolar, que terá início na terça-feira, 04 e a ampliação do programa Mesa Farta, que vem entregando cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O vereador Edivaldo Santana (Chiozinho), além de destacar a importância da entrega dos kits de alimentação escolar aos estudantes, frisou que a Prefeitura está valorizando o comércio local. “A Prefeitura adquiriu no comércio local, os alimentos da merenda escolar para a produção de quase 4 mil kits. Portanto, além de beneficiar os estudantes está incentivando os comerciantes locais, que vêm sentindo os efeitos da pandemia. Essa é mais uma forma de aquecer a economia local”, disse Chiozinho.

Os vereadores Laércio Francisco, Maria Aparecida e Rogério Matos reiteraram o discurso de Chiozinho, mas também ressaltaram a entrega das cestas básicas, que vêm sendo feita pela Prefeitura às famílias em situação de vulnerabilidade social. “A Prefeitura vem mudando a realidade dos estudantes e das famílias laranjeirenses, com essas duas ações tão importantes. Quanto às cestas, é preciso ampliar ainda mais o programa Mesa Farta. Sei que isso vem sendo feito ao longo dos meses, conversei com o prefeito e ele me garantiu que pretende chegar à marca de 3 mil cestas distribuídas, conforme a arrecadação vá aumentando de forma gradativa”, afirmou Rogério Matos.

Na sessão desta quinta-feira, os vereadores também manifestaram a preocupação com o atendimento no Hospital São João de Deus e a transição de gestores na unidade de saúde, se houver. Ontem, foi iniciado um novo processo licitatório que definirá a empresa ou associação para administrar o hospital.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.