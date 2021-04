Mutirão Limpa Nome 2021: clientes Banese Card vão poder negociar dívidas









30/04/21 - 07:44:12

Conseguir sair das listas dos órgãos de proteção ao crédito é um meio de melhorar a saúde financeira. Inscrição para atendimento no Mutirão Limpa Nome encerra neste dia 30.

Por Stefânia Leal e Raquel Passos

Os Núcleos de Práticas Jurídicas da Unit, junto com o Tribunal de Justiça de Sergipe e em parceria com o Banese Card, realizarão a partir do dia 10, o “Mutirão Limpa Nome” destinado aos clientes em dívida com o Banese Card. Na oportunidade, serão oferecidas condições especiais como descontos e parcelamentos exclusivos para aqueles que estão inadimplentes e desejam restabelecer o crédito no mercado.

Mas para ser atendido, o cidadão precisa, até este dia 30, entrar em contato com o NPJ via email ou telefone, e realizar o agendamento por email: npj@unit.br – informando nome completo, número do CPF, endereço com CEP, telefone para contato e em qual NPJ deseja ser atendido (Aracaju, Estância, Itabaiana e Propriá).

Já por meio do agendamento via ligação telefônica, o interessado precisa entrar em contato diretamente com o NPJ do município que deseja atendimento e aguardar a confirmação com o dia e horário da audiência com o Banese Card.

O coordenador operacional dos Núcleos de Práticas Jurídicas – NPJs – da Unit, professor Jeffson Menezes, informa que o Mutirão Limpa Nome é um meio pelo qual os NPJs da Unit, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, difundem a cultura da conciliação e negociação.

O coordenador informa que os agendamentos começaram no último dia 20 e nesta edição, os NPJs já receberam aproximadamente 100 pedidos de agendamentos de negociação. Ele também ressalta a importância da negociação para os cidadãos.

“Evita o ajuizamento de ações de cobrança no Poder Judiciário em razão das partes, credor e devedor, negociam a dívida em condições que sejam benéficas para ambas as partes, além de ajudar àqueles endividados a recuperarem o crédito, especialmente nesse momento em que passamos por uma pandemia onde o cenário econômico tem sido impactado e atingido o orçamento das famílias em todo o Brasil”

Mutirão Limpa Nome

As vagas para conciliação e negociação são limitadas de acordo com a disponibilidade da pauta de negociação. Confira o número de telefone de cada Núcleo de Práticas Jurídicas e o horário de atendimento:

NPJ Aracaju: (79) 3218 – 2323 (das 7h às 11h e das 13h às 17h)

NPJ Estância: (79) 3522-5744 (das 7h às 11h e das 13h20 às 17h)

NPJ Itabaiana: (79) 3431-0336 (das 7h às 11h e das 13h às 17h)

NPJ Propriá: (79) 3218-2250 (das 13h00 às 17h).