Polícia prende suspeitos de tráfico e invasão a residencial no Santa Maria, em Aracaju

30/04/21 - 07:51:21

O Departamento de Narcóticos (Denarc) realizou durante esta semana a Operação Reintegração que resultou em seis prisões por tráfico de drogas e o cumprimento de mandados de busca em unidades residenciais localizadas na região do bairro Santa Maria. Os mandados de busca e apreensão são relativos ao cumprimento de cotas do Ministério Público Federal (MPF) e foram cumpridos nesta sexta-feira (30). A operação foi contínua nos últimos dias e contou com o apoio do Canil e da Guarda Municipal.

De acordo com o delegado André David, coordenador do Denarc, a operação foi motivada pela comunicação de que unidades habitacionais teriam sido invadidas na localidade. “Há alguns meses recebemos uma cota promotorial do MPF dando conta de que alguns indivíduos tinham invadido apartamentos na localidade Vida Nova, no bairro Santa Maria, e que tinham expulsado os moradores e que estariam envolvidos com o tráfico de drogas”, detalhou.

O delegado Hugo Leonardo, que levantou com a equipe informações sobre os residenciais, mencionou que foi identificado um grupo criminoso que também atuava com o tráfico de drogas. “Fizemos os levantamentos e as pessoas moradoras do local colaboraram. Nesta sexta-feira, 30, cumprimos os mandados de busca e apreensão. Os supostos invasores foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento, e a questão da invasão será esclarecida. Os proprietários originais serão reintegrados à posse dos imóveis”, ressaltou.

Os suspeitos detidos durante os últimos dias fazem parte de um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas. Como resultado da operação, ocorreu uma prisão em Malhador, duas em São Cristóvão, uma em São Francisco e duas na capital – sendo uma no conjunto Bugio e outra no Jardim Centenário. Na operação, foram apreendidos armas de fogo, drogas, balanças de precisão, celulares e outros materiais utilizados no tráfico de drogas.

Dentre os detidos, estão Delson Thaylan da Silva Oliveira, que foi preso com 40 papelotes de substância semelhante à maconha; além de 29 recipientes com substância aparentando ser cocaína. Outro investigado preso foi Gian Cleiton Anjos dos Santos. Ele estava com 19 frações de tablete semelhante à maconha e também 29 trouxinhas contendo cocaína. Os suspeitos foram conduzidos ao Denarc, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

Segundo as investigações, alguns dos investigados presos têm relação com uma organização criminosa. As investigações continuam e qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.

